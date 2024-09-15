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عمومية غير عادية خلال 30 يوما لانتخاب مجلس جديد لـ الكرة

9/15/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يعكف الأمين العام لاتحاد كرة القدم د.صالح المجروب بالتكليف، على تهيئة الأوضاع القانونية والإدارية قبل الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم لانتخاب مجلس إدارة جديد يكمل ما تبقى من المدة القانونية للمجلس المستقيل.
ورجحت مصادر أن المجروب لن يتجاوز الـ 30 يوما على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لإدراكه أهمية المواعيد القانونية. وتتمحور الخطوات العملية المقبلة حول نص المادتين 30 و35 «البند 7» من النظام الأساسي اللتين تنصان على:
«في حالة ما إذا خلا منصب أو أقل من 50% من مناصب مجلس الإدارة، يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية خلال 90 يوما على الأكثر. وفي حالة ما إذا خلا 50% أو أكثر من مناصب مجلس الإدارة، يعتبر المجلس مستقيلا، وفي هذه الحالة يقوم الأمين العام بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة يكمل الفترة المتبقية من عمر المجلس الذي اعتبر مستقيلا مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام، وإذا لم يوجه الأمين العام الدعوة لأي سبب من الأسباب خلال 30 يوما من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا وجب على اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام.
وكان مجلس اتحاد كرة القدم قد أعلن مساء أول من أمس في بيان رسمي تقديم استقالته بناء على الأحداث التي شهدها لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم 2026. حيث انعكست الاستقالة بالإيجاب على الشارع الرياضي الذي أبدى ارتياحا لانفراج أزمة إدارية كادت تدخل الكرة الكويتية في نفق غير محمود.
وذكر اتحاد الكرة في بيانه: وفقا لما ورد في البيان السابق للاتحاد بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة الدولية بين منتخبنا الوطني ومنتخب العراق، تم تشكيل لجنة التحقيق لإجراء التحقيقات ذات الصلة وانتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة في جلسة السبت 14 الجاري بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة الآتي:
1- قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه وتكليف د.صالح ناصر المجروب بالقيام بمهام وأعمال الأمين العام.
2- قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام من منصبه.
3- استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي وفقا لنص المادة (35) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.
خالد الغانم: استقالة مستحقة.. والجماهير لا تستحق ما حدث
قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم على هامش مباراة الكويت والنصر مساء أول من أمس «انا مع الاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة وهي مستحقة وموقف شجاع من أعضاء اتحاد كرة القدم، فالجماهير الكويتية لا تستحق ما حدث اثناء مباراة منتخبنا امام منتخب العراق». وأضاف: «ما حدث اثناء مباراتنا امام العراق يجب ان يتحمل مسؤوليته احد ما وأعتقد ان اتحاد كرة القدم «بصفته» هو المعني بهذا الأمر، وأقول لهم ما قصرتم في اداء اعمالكم أثناء ادارتكم للاتحاد، ونحن نعلم نواياكم السليمة والمخلصة ولكل مجتهد نصيب ولكن لم توفقوا في إدارة هذه المباراة، ولذلك فهي استقالة مستحقة وموقفكم يتسم بالشجاعة». وذكر الغانم ان خروج الجماهير الكويتية اثناء المباراة وما حصل من امور اخرى امر غير مقبول في دولة مثل الكويت التي تتمتع بكل الإمكانيات المادية والإدارية وتتمتع ايضا بالثقة في منظومتها الإدارية، ولكن للأسف كان هناك «خلل بحسن نية» ويجب ان يتحمل مسؤوليته احد.
المادة 30 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة
تنص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لاتحاد الكرة على: في حال إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو منصب الرئيس أو نائب الرئيس في جمعية عمومية، تطبق المواعيد النهائية والإجراءات التالية: (أ) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية عادية:
1 - يتم إخطار الأعضاء بالانتخابات قبل 45 يوما على الأقل.
2 - على الأعضاء تقديم ترشيحاتهم للمناصب الشاغرة قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
3 - يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.
ب - إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية يعقدها مجلس الإدارة، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في الفقرة 2 أعلاه تستبدل بما يلي:
1 - يتم إخطار الأعضاء بمكان وتاريخ الجمعية العمومية غير العادية الانتخابية قبل 30 يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.
2 - يقدم الأعضاء ترشيحاتهم لشغل المنصب الشاغر قبل 20 يوما من تاريخ الجمعية العمومية المذكورة.
3 - يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية غير العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة. ويجب أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وأي وثائق.
ج - إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية تعقد بناء على طلب الأعضاء، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في المادة 29 الفقرة 3 أعلاه يتم إلغاؤها واستبدالها بالمادة 30 الفقرة (ب).

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