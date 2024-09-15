عمومية غير عادية خلال 30 يوما لانتخاب مجلس جديد لـ الكرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
يعكف الأمين العام لاتحاد كرة القدم
د.صالح المجروب بالتكليف، على تهيئة الأوضاع القانونية والإدارية قبل الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم لانتخاب مجلس إدارة جديد يكمل ما تبقى من المدة القانونية للمجلس المستقيل.
ورجحت مصادر أن المجروب لن يتجاوز الـ 30 يوما على توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لإدراكه أهمية المواعيد القانونية. وتتمحور الخطوات العملية المقبلة حول نص المادتين 30 و35 «البند 7» من النظام الأساسي اللتين تنصان على:
«في حالة ما إذا خلا منصب أو أقل من 50% من مناصب مجلس الإدارة، يتعين على مجلس الإدارة عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب البديل لفترة المنصب المتبقية خلال 90 يوما على الأكثر. وفي حالة ما إذا خلا 50% أو أكثر من مناصب مجلس الإدارة، يعتبر المجلس مستقيلا، وفي هذه الحالة يقوم الأمين العام بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة يكمل الفترة المتبقية من عمر المجلس الذي اعتبر مستقيلا مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام، وإذا لم يوجه الأمين العام الدعوة لأي سبب من الأسباب خلال 30 يوما من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا وجب على اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة مع مراعاة تطبيق المدد والمواعيد المقررة في المادة 30 من هذا النظام.
وكان مجلس اتحاد كرة القدم قد أعلن مساء أول من أمس في بيان رسمي تقديم استقالته بناء على الأحداث التي شهدها لقاء منتخبنا الوطني أمام نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم 2026. حيث انعكست الاستقالة بالإيجاب على الشارع الرياضي الذي أبدى ارتياحا لانفراج أزمة إدارية كادت تدخل الكرة الكويتية في نفق غير محمود.
وذكر اتحاد الكرة في بيانه: وفقا لما ورد في البيان السابق للاتحاد بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة الدولية بين منتخبنا الوطني ومنتخب العراق، تم تشكيل لجنة التحقيق لإجراء التحقيقات ذات الصلة وانتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة في جلسة السبت 14 الجاري بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة الآتي:
1- قبول استقالة الأمين العام للاتحاد من منصبه وتكليف د.صالح ناصر المجروب بالقيام بمهام وأعمال الأمين العام.
2- قبول استقالة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام من منصبه.
3- استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال مدة المجلس الحالي وفقا لنص المادة (35) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.
خالد الغانم: استقالة مستحقة.. والجماهير لا تستحق ما حدث
قال رئيس نادي الكويت خالد الغانم على هامش مباراة الكويت والنصر مساء أول من أمس «انا مع الاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة وهي مستحقة وموقف شجاع من أعضاء اتحاد كرة القدم، فالجماهير الكويتية لا تستحق ما حدث اثناء مباراة منتخبنا امام منتخب العراق». وأضاف: «ما حدث اثناء مباراتنا امام العراق يجب ان يتحمل مسؤوليته احد ما وأعتقد ان اتحاد كرة القدم «بصفته» هو المعني بهذا الأمر، وأقول لهم ما قصرتم في اداء اعمالكم أثناء ادارتكم للاتحاد، ونحن نعلم نواياكم السليمة والمخلصة ولكل مجتهد نصيب ولكن لم توفقوا في إدارة هذه المباراة، ولذلك فهي استقالة مستحقة وموقفكم يتسم بالشجاعة». وذكر الغانم ان خروج الجماهير الكويتية اثناء المباراة وما حصل من امور اخرى امر غير مقبول في دولة مثل الكويت التي تتمتع بكل الإمكانيات المادية والإدارية وتتمتع ايضا بالثقة في منظومتها الإدارية، ولكن للأسف كان هناك «خلل بحسن نية» ويجب ان يتحمل مسؤوليته احد.
المادة 30 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة
تنص المادة ٣٠ من النظام الأساسي لاتحاد الكرة على: في حال إجراء انتخابات مجلس الإدارة أو منصب الرئيس أو نائب الرئيس في جمعية عمومية، تطبق المواعيد النهائية والإجراءات التالية: (أ) إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية عادية:
1 - يتم إخطار الأعضاء بالانتخابات قبل 45 يوما على الأقل.
2 - على الأعضاء تقديم ترشيحاتهم للمناصب الشاغرة قبل 35 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
3 - يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.
ب - إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية يعقدها مجلس الإدارة، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في الفقرة 2 أعلاه تستبدل بما يلي:
1 - يتم إخطار الأعضاء بمكان وتاريخ الجمعية العمومية غير العادية الانتخابية قبل 30 يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة.
2 - يقدم الأعضاء ترشيحاتهم لشغل المنصب الشاغر قبل 20 يوما من تاريخ الجمعية العمومية المذكورة.
3 - يتم إرسال الدعوة الرسمية للجمعية العمومية غير العادية الانتخابية إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية المذكورة. ويجب أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال وأي وثائق.
ج - إذا كانت الجمعية العمومية الانتخابية هي جمعية عمومية غير عادية تعقد بناء على طلب الأعضاء، فإن المواعيد النهائية ذات الصلة في المادة 29 الفقرة 3 أعلاه يتم إلغاؤها واستبدالها بالمادة 30 الفقرة (ب).
MENAFN15092024000130011022ID1108676243