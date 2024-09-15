الأشغال تنجز صيانة 45% من مناهيل مياه الأمطار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فرحان الشمري
علمت «الأنباء» من مصادر أن نسبة إنجاز أعمال صيانة مناهيل صرف مياه الأمطار التي تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل بلغت 45% في مختلف مناطق الكويت.
وركزت وزارة الأشغال العامة، التي فضلت الاستعداد باكرا لموسم الأمطار، على المواقع التي تشهد تجمعات مائية بشكل أكبر خلال موسم الأمطار.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان «الأشغال» وضعت خطة ميدانية شاملة تتوافق مع أي طارئ، وانتهت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخيرا من وضع ملامح الخطة التي تتفرع إلى أكثر من محور أبرزها معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار، وتنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتنويع مساراتها حتى لا تتجمع في نقاط معينة، مع تنظيف جميع مناهيل صرف الأمطار ومعالجة مشكلة انسداد فتحاتها.
وأكدت المصادر أن فريق العمل المشكل من قبل «الأشغال» بحث أسباب تكرار تراكم وتجمع المياه وغرق الطرق والأنفاق حال هطول الأمطار، وحرص على تلافي ذلك، والاستعداد لعدم تكرارها، ووضع جميع التوصيات التي تعالج الخلل، خصوصا تنظيف شبكة تصريف المياه وتنويع المسارات.
وذكرت المصادر أنه ضمن الحلول لتصريف المياه في الطرق الرئيسة تجهيز المضخات لدورها في استيعاب تدفقات المياه في الشوارع وشفط الأمطار بسرعة وتحويلها إلى مجرى آخر.
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