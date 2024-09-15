الأشغال تنجز صيانة 45% من مناهيل مياه الأمطار

MENAFN - Al-Anbaa) فرحان الشمريعلمت «الأنباء» من مصادر أن نسبة إنجاز أعمال صيانة مناهيل صرف مياه الأمطار التي تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل بلغت 45% في مختلف مناطق الكويت.

وركزت وزارة الأشغال العامة، التي فضلت الاستعداد باكرا لموسم الأمطار، على المواقع التي تشهد تجمعات مائية بشكل أكبر خلال موسم الأمطار.

وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان «الأشغال» وضعت خطة ميدانية شاملة تتوافق مع أي طارئ، وانتهت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخيرا من وضع ملامح الخطة التي تتفرع إلى أكثر من محور أبرزها معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار، وتنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتنويع مساراتها حتى لا تتجمع في نقاط معينة، مع تنظيف جميع مناهيل صرف الأمطار ومعالجة مشكلة انسداد فتحاتها.

وأكدت المصادر أن فريق العمل المشكل من قبل «الأشغال» بحث أسباب تكرار تراكم وتجمع المياه وغرق الطرق والأنفاق حال هطول الأمطار، وحرص على تلافي ذلك، والاستعداد لعدم تكرارها، ووضع جميع التوصيات التي تعالج الخلل، خصوصا تنظيف شبكة تصريف المياه وتنويع المسارات.

وذكرت المصادر أنه ضمن الحلول لتصريف المياه في الطرق الرئيسة تجهيز المضخات لدورها في استيعاب تدفقات المياه في الشوارع وشفط الأمطار بسرعة وتحويلها إلى مجرى آخر.