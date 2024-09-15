المسميات الوظيفية وفق المؤهل الدراسي موحدة بكل دول التعاون

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة ملتزمة بتطبيق الدليل الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالتوصيف المهني والمسميات الوظيفية وفقا للمؤهلات العلمية المعتمدة في الكويت.

وأكدت المصادر ان المستندات (المؤهلات التعليمية) المطلوبة لاعتماد المسميات الوظيفية تكون وفقا للدليل الموحد لدول مجلس التعاون الذي تم تطبيقه قبل عدة سنوات في كل دول المجلس تنفيذا لقرار صادر عن مجلس التعاون. وأشارت المصادر إلى ان التوصيف المهني تم اعتماده بعد دراسات ومناقشات ساهمت فيها كل الجهات المتخصصة في دول مجلس التعاون (الوزارات والهيئات المختصة والجهات المهنية).

هذا، وبينت المصادر أن إلغاء اتفاقية التعاون مقتصر حاليا فقط على جمعية المهندسين، أما بالنسبة للاتفاقيات مع الجمعيات المهنية الأخرى فمازال العمل جاريا فيها، ولم يصدر أي قرار بإلغائها.