المسميات الوظيفية وفق المؤهل الدراسي موحدة بكل دول التعاون

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن الهيئة العامة للقوى العاملة ملتزمة بتطبيق الدليل الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالتوصيف المهني والمسميات الوظيفية وفقا للمؤهلات العلمية المعتمدة في الكويت.
وأكدت المصادر ان المستندات (المؤهلات التعليمية) المطلوبة لاعتماد المسميات الوظيفية تكون وفقا للدليل الموحد لدول مجلس التعاون الذي تم تطبيقه قبل عدة سنوات في كل دول المجلس تنفيذا لقرار صادر عن مجلس التعاون. وأشارت المصادر إلى ان التوصيف المهني تم اعتماده بعد دراسات ومناقشات ساهمت فيها كل الجهات المتخصصة في دول مجلس التعاون (الوزارات والهيئات المختصة والجهات المهنية).
هذا، وبينت المصادر أن إلغاء اتفاقية التعاون مقتصر حاليا فقط على جمعية المهندسين، أما بالنسبة للاتفاقيات مع الجمعيات المهنية الأخرى فمازال العمل جاريا فيها، ولم يصدر أي قرار بإلغائها.
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