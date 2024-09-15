بكتيريا من أمعاء الأسماك لعلاج التجاعيد وآثار الشيخوخة!

MENAFN - Khaberni) خبرني -توصلت دراسة جديدة إلى أن أحشاء نوعين من الدنيس تحتوي على مركبات تحارب التجاعيد والبقع التي تظهر مع التقدم في العمر. وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية ACS Omega.





علاجات عجيبة

إن هناك بعض "العلاجات" الغريبة للعناية بالبشرة، والتي صُممت للحفاظ على مظهر شبابي، فعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على شد الوجه عن طريق السماح لبعض أنواع الحشرات بلدغ أو عض الوجه "لملئه بالإشراق بعد ذلك"، أو يمكن استخدام الحلزون للحصول على "عدد هائل من التأثيرات المضادة للشيخوخة".





بكتيريا في أمعاء السمك

ونظرًا لما هو متاح بالفعل، فإن حقيقة اكتشاف الباحثين من جامعة سونغ كيون كوان في سيول بكوريا الجنوبية، أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الأسماك يمكن أن تمنع آثار شيخوخة الجلد لا ينبغي أن تكون مفاجئة.





إن العديد من المنتجات الطبيعية كانت مصادر مهمة للأدوية الجديدة. في الواقع، كان ما يقرب من نصف (49.2%) من الأدوية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بين عامي 1981 و2019 إما منتجات طبيعية بحد ذاتها أو مرتبطة بمنتجات طبيعية. وقد أثبتت الأسماك بالفعل أنها مصدر لمكونات مهمة تعزز الصحة.





وإدراكًا منهم أن غالبية المستقلبات المفيدة المحتملة التي تنتجها الكائنات الحية لا تزال غير معروفة، فقد ذهب الباحثون في الدراسة الحالية للبحث عن بعضها في أمعاء نوعين من الأسماك، الدنيس الأحمرPagrus major والدنيس ذو الرأس الأسود Acanthopagrus schleglii. وعلى وجه التحديد، قاموا بفحص المستقلبات التي تنتجها البكتيريا التي تعيش في أمعاء هذه الأسماك.





إنزيمات الكولاجيناز والتيروزيناز

لقد عزلوا 22 مركبًا من نوعين من البكتيريا المشتقة من أمعاء الأسماك وبحثوا في تأثير كل منها على إنزيمات الكولاجيناز والتيروزيناز، والتي ترتبط بتكوين التجاعيد وتصبغ الجلد على التوالي.





إن فرط نشاط إنزيم الكولاجيناز في الجلد يمكن أن يؤدي إلى تدهور الكولاجين، وهو عامل رئيسي في فقدان مرونة الجلد وسمكه ويساهم في شيخوخة الجلد وتكوين التجاعيد. يمكن أن ينتج فرط التصبغ - والذي يُطلق عليه أحيانًا بقع الشيخوخة أو البقع الشمسية أو بقع الكبد - عن عوامل داخلية وخارجية، مثل مستويات الهرمونات والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويساهم في شيخوخة الجلد. يشارك إنزيم التيروزيناز في إنتاج الميلانين، الذي يحدد لون الجلد. يسبب الميلانين الزائد فرط التصبغ في الجلد المسن.





مركبات مثبطة

اكتشف الباحثون أن مركبين يثبطان بقوة نشاط الكولاجيناز في خلايا فئران المختبر بنسبة تزيد عن 30٪ دون التسبب في أي ضرر سام للخلايا. كما أظهرت ثلاث مركبات خصائص تفتيح البشرة بسبب قدرتها على تثبيط نشاط التيروزيناز. وأظهر أحد المركبات معدل تثبيط لنشاط التيروزيناز بنسبة 13.7٪، وهو أكبر من المركبين الآخرين (6.7٪ و 1.8٪). كان نشاط تثبيط الكولاجيناز والتيروزيناز ثابتًا تحت حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية والأشعة فوق البنفسجية لمدة تصل إلى ستة أيام.

واستنادًا إلى نتائجهم، خلص الباحثون إلى أن هذه المركبات كانت عوامل واعدة مضادة للتجاعيد وتفتيح البشرة يمكن إضافتها إلى منتجات التجميل المستقبلية.