قراءة تحليلية لواقع البحث العلمي في فلسطين بقلم الدكتور عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الأهلية

MENAFN - Palestine News ) يتسم واقع البحث العلمي في فلسطين بتداخل التحديات والفرصالتي تشكلت بفعل عوامل واقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من ضعف الإسهامات الفلسطينية في الأدبيات العلميةمقارنة بالدول المحيطة مثل: الأردن ومصر وسوريا والعراق، فإنالباحثين الفلسطينيين أظهروا مرونة وإبداعًا في مواجهة تلكالتحديات. وفقًا لقاعدة بيانات Scimago للفترة من 1996 إلى2023، حصلت فلسطين المرتبة 101 عالميًا من حيث الإنتاجالبحثي، مسجلة أقل من 0.02% من المنشورات البحثية العالميةبحوالي 15,201 بحث. بينما جاءت الأردن في المرتبة 62 عالميًابمساهمة تعادل 0.10%، بما يزيد عن 82 ألف بحث، في حينسجلت مصر المرتبة 37 عالميًا بمساهمة تبلغ حوالي 0.49% بحوالي 389 ألف بحث. أما سوريا والعراق، فجاءتا في المرتبتين106 و56 على التوالي، مما يعكس الفجوة الكبيرة في الإنتاجالعلمي بين فلسطين والدول المجاورة التي يعاني جزء منهاالظروف نفسها من عدم الاستقرار السياسي والاقتصاديوالتحديات الجيوسياسية. ولا تكاد هذه الارقام تُذكر عند مقارنتها بالدول العالمية البحثية، حيث في الولايات المتحدة يتم إنتاج ما يزيد عن 16 مليون بحث سنوياً، والصين تنتج قرابة 10 مليون بحث سنوياً، وفي بريطانيا يتم انتاج 477 ألف بحث سنوياً .









وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها البحث العلميفي فلسطين، شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في عددالمنشورات البحثية الفلسطينية، خاصة في مجالات الطبوالهندسة والعلوم الاجتماعية. حيث أظهرت الإحصائيات زيادةمتوسطة بنسبة 21% في عدد المنشورات المفهرسة في قاعدةبيانات Scopus بين عامي 2018 و2023، وزيادة فيالاستشهادات، حيث حصلت الأبحاث الفلسطينية على معدلاستشهادات يبلغ 1.71، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 1. ومع ذلك، شهدت براءات الاختراع الفلسطينية تقلبات كبيرة، حيثانخفضت من 65 براءة اختراع في عام 2018 إلى 3 فقط فيعام 2023، مما يبرز التحديات المستمرة في مجال الابتكاروتطوير الملكية الفكرية.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الإنتاج العلمي في فلسطين،ينصب التركيز على البحوث العلمية النظرية، أو العلوم الإنسانية، فيما يوجد ضعف ملحوظ في البحوث العلمية التطبيقة والتجريبية التي ينتج عنها منتجات وخدمات صناعية او ترتبط بشكل وثيق بحاجات مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية. وهذا الامر يمكن ملاحظته في ضعف التعاون بين الأكاديميين والشركاتالتجارية محدودًا، حيث يشكل حوالي 1.3% فقط من إجماليالتعاونات البحثية، هذا الواقع يعكس تحديات كبيرة تواجه دمجالصناعة مع البحث العلمي في فلسطين. ومع ذلك، بدأت بعضالمبادرات في تحسين هذا التعاون، مثل الشراكات بين الجامعاتوالصناعات المحلية، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والصحة. حيث تعد هذه الجهود خطوات واعدة نحو تعزيز دمج البحثالعلمي مع احتياجات المجتمع والصناعة، ولكن لا تزال هناكحاجة ماسة إلى استراتيجيات أكثر شمولية لزيادة فعالية هذهالشراكات وتحقيق تأثير مستدام على التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية في فلسطين.

فيما يتعلق بالمجلات الأكاديمية الفلسطينية، يكمن التحدي الأكبرفي تحقيق الاعتراف الدولي وتعزيز حضورها على الساحةالعالمية. تعاني المجلات الفلسطينية من محدودية الموارد والبنيةالتحتية، مما يجعل من الصعب عليها أن تنافس المجلاتالأكاديمية في الدول الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد المجلاتالفلسطينية المدرجة في قواعد بيانات Scopus أربع مجلات فقط،مقارنة بـ 18 مجلة أردنية و93 مجلة مصرية. ومع ذلك، تقدممنصة معامل التأثير والاستشهادات العربي (ARCIF) رؤيةأكثر تفاؤلًا، حيث تم إدراج 18 مجلة فلسطينية في المنصة لعام2023، وأكثر من 34 مجلة فلسطينية مصنفة في معامل التأثيرالعربي، وهو ما يمثل تحسنًا نسبيًا مقارنة بالمشاركة الدولية.

يشكل نقص التمويل أحد أكبر العوائق أمام تطوير البحث العلميفي فلسطين، حيث تفتقر المؤسسات البحثية إلى الدعم الماليالكافي لتحقيق تقدم ملموس. وفقًا للبيانات المتاحة من البنكالدولي لعام 2022، تقل نسبة الإنفاق على البحث والتطوير منالناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عن 0.1% أي قرابة 19 مليون دولار فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالمتوسط العالميالبالغ 2.6%، وحتى بالنسبة للمتوسط الإقليمي في منطقةالشرق الأوسط الذي يصل إلى 1.59%. فعند مقارنة الإنفاق علىالبحث والتطوير في فلسطين مع دول الجوار، نجد أن الأردنينفق حوالي 340 مليون دولار من ناتجه المحلي الإجمالي علىالبحث والتطوير، بينما تنفق مصر حوالي 4.8 مليار دولار. هذهالفجوة الكبيرة تعكس التحديات التي تواجهها فلسطين فيتحقيق قفزات نوعية في البحث العلمي. إذ أن هذه النسبالمنخفضة تجعل من الصعب على المؤسسات الأكاديمية والبحثيةالفلسطينية تنفيذ مشاريع بحثية ذات تأثير كبير، وتعيق الابتكاروتطوير التكنولوجيا المحلية.

من جانب آخر يُنظر الى الجامعات بكونها الرافد الأساسيللبحث العلمي في فلسطين، وعلى الرغم من دورها المحوري إلاأنها تتخصص في جزئية بسيطة للبحث العلمي وهي الأبحاثالأكاديمية، ولكنها ما زالت تتصف بعباءتها التقليدية بوصفهاجامعات أكاديمية تعليمية وليست بحثية، ومن جانب آخر تتصف المخصصات المالية الموجهة نحو البحث العلمي في الجامعات الفلسطيينة بمحدوديتها وشحها، وتوجه على شكل مكآفأة أو تغطية تكاليف النشر بدلاً من التوجيه نحو توفير مخصصات بحثية وبنى تحتية لخدمة البحث العلمي. وعلى النقيض يوجد فيالجامعات الفلسطينة قرابة 80 مركزاً بحثياً إلا أنها ليست مراكزبحثية مستقلة ولا تخضع لإشراف مجلس البحث العلمي بل تدرجضمن تسجيل الجامعة نفسها وترخيصها. وبعيداً عن الجامعاتيوجد في فلسطين قرابة 97 مؤسسة بحثية غالبيتها متوقف عنالعمل. والذي يعمل منها يعاني من مشاكل مؤسسية سواء فيعدم توفر الكوادر البحثية، وضعف المهارات البحثية وغيابالمنهجية العلمية في تقديم نتائجهم مما يشكك في كثير منالحالات في دقة النتائج التي تقدم من قبلهم.

على الرغم من التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي فيفلسطين، تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في عدد الباحثينالفلسطينيين سنويًا. وفقًا لقاعدة بيانات Scopus، كان لدىفلسطين ما يزيد عن 8,659 باحثًا وباحثة خلال عشر السنواتالماضية، مع معدل نمو متوسط يقارب 20%. وعلى الرغم من أنهذا الرقم يمثل تقدمًا إيجابيًا، إلا أنه يظل متواضعًا مقارنة بعددالباحثين في دول المنطقة مثل الأردن ومصر. كما أن عددالباحثين الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان لا يزال أقل بكثير منالمتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 7,800 باحث لكل مليون نسمة.

بالإضافة الى ذلك، هناك العديد من الفرص الواعدة لتطوير هذاالقطاع الحيوي. تتمثل أبرز هذه الفرص في زيادة الاستثمار فيالبنية التحتية البحثية، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسساتالأكاديمية العالمية، ووضع سياسات تركّز على جودة البحث بدلاًمن كميته.

بالإضافة إلى تمتع فلسطين بميزة تنافسية فيمجالات بحثية مرتبطة أكثر في حالات التنمية في ظل عدمالاستقرار السياسي والاقتصادي، ومجالات التنمية المستدامةفي ظل شح الموارد والسيطرة عليها، وتعزيز مجالات مثل: إدارةالمخاطر والقضايا المالية المعقدة وهي مجالات يمكن أن تُحققفيها فلسطين مساهمات علمية ملحوظة من خلال الأبحاثالمبتكرة. علاوة على ذلك، يمكن للشتات الفلسطيني أن يلعب دوراًمهماً في دعم البحث العلمي من خلال المساهمة في المبادراتالبحثية والشراكات الدولية خصوصاً توجيه الدعم الأوروبي لتطوير نتاج علمي حقيقي يركز على مجالات تطبيقية تعزز من صمود القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، فقد أثبتت مبادراتالتعاون مع المؤسسات الأوروبية جدواها في تحسين نتائجالبحث، خصوصاً في مجالات مثل: العلوم البيئية والطاقةالمتجددة.