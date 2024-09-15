اللعب مع الأطفال صحي لكبار السن

توصلت دراسة بحثية جديدة من جنوب أستراليا وجامعة كانبيرا، إلى أن اللعب مع الأطفال يمكن أن يفيد الصحة العقلية، خاصة لكبار السن.

وأكدت الدراسة أن اللعب مع الأطفال يجعل كبار السـن يشعـرون بالشباب ويمنحهـم شعـوراً بالإنجاز.