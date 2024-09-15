اللعب مع الأطفال صحي لكبار السن

اللعب مع الأطفال صحي لكبار السن
التاريخ
9/15/2024 7:14:12 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توصلت دراسة بحثية جديدة من جامعة جنوب أستراليا وجامعة كانبيرا، إلى أن اللعب مع الأطفال يمكن أن يفيد الصحة العقلية، خاصة لكبار السن.
وأكدت الدراسة أن اللعب مع الأطفال يجعل كبار السـن يشعـرون بالشباب ويمنحهـم شعـوراً بالإنجاز.
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