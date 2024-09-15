انطلاقة مميزة لمنافسات سن الكبار بميدان المرموم للهجن

تواصلت على ميدان المرموم أول من أمس فعاليات الجولة الأولى لموسم سباقات الهجن 2024 - 2025، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، وشهدت الفعاليات انطلاقة مميزة لمنافسات سن الكبار، تنافست خلالها المطايا المملوكة لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وتصدرت ((بهجة)) لمالكها ضعيف سيف دميثان الشامسي الشوط الأول للثنايا البكار المحليات بتوقيت متميز بلغ 7:52:0 دقائق.

وحققت ((إنذار)) لسالم جمعة مانع الغويص السويدي زمناً قدره 7:57:7 دقائق تصدرت به الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات. وسجل ((السيل)) لفائل حمد علي العويسي توقيتاً بلغ 8:02:2 دقائق حسم به قمة ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات.

وتألق ((الفارس)) لسهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بزمن 7:52:1 دقائق. ويترقب عشاق سباقات الهجن المزيد من الإثارة في التحديات المقبلة لسن الكبار قبل أن يبدأ الجميع ترتيب الأوراق استعداداً لمنافسات الجولة الثانية من سباقات المرموم.

ظهور قوي

على جانب آخر، اختتمت هجن أبناء القبائل صباح أمس مشاركتها في الجولة الأولى من سباقات المرموم التي ينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك من خلال منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت من خلال 15 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات بحضور واسع لنخبة الحلال من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجل شعار هجن ((مرغم)) حضوره القوي من خلال أول الأشواط للحول المحليات، حيث قدم حمد راشد غدير الكتبي ((دعابة)) على القمة بزمن قدره 8:09:7 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات. وواصل شعار هجن ((مرغم)) تألقه من خلال الشوط الثاني للحول المهجنات، الذي تألقت من خلاله النجمة ((فبركة)) واستطاعت أن تهدي مالكها حمد راشد غدير الكتبي الناموس بعد عبور خط النهاية في توقيت بلغ 8:02:6 دقائق.

وظفر ((هملول)) المملوك لمبارك سلطان كلثم الخييلي بالصدارة في الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن استطاع ((هملول)) أن يقطع مسافة السباق في زمن قدره 8:14:6 دقائق، واستطاع ((طربان)) بشعار حمد عبدالله علي حمد بوهليبة أن يسجل حضوره القوي والبديع من خلال الشوط الرابع، حيث تمكن من حسم معركته القوية مع الزمول المهجنات مسجلاً توقيتاً بلغ 8:07:7 دقائق.