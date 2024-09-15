Monday, 16 September 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليابان بطلاً لـ«آسيوية ناشئي اليد» 2024

9/15/2024 7:14:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج المنتخب الياباني بلقب البطولة الآسيوية الـ 10 لناشئي كرة اليد ((تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة))، أول من أمس، عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 24/26، في البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والمؤهلة لكأس العالم 2025 في مصر، بعد أن تم نقل المونديال من سلوفينيا.

وحل بالمركز الثالث المنتخب الكويتي عقب فوزه على المنتخب السعودي صاحب المركز الرابع 30/26، وحصل المنتخب البحريني على المركز الخامس، وذلك في ختام البطولة التي منحت المنتخبات الخمسة الأوائل للقارة الآسيوية التأهل إلى كأس العالم صيف 2025 في مصر.

شهد مراسم تتويج الأبطال في ختام المباراة النهائية للبطولة، الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والدكتور تيسير المنسي، رئيس الاتحاد الأردني، وبدر ذياب، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، والدكتور محمد أبو الليل، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة وجمهور غفير.

MENAFN15092024000110011019ID1108676215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث