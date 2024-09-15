اليابان بطلاً لـ«آسيوية ناشئي اليد» 2024

توج المنتخب الياباني بلقب البطولة الآسيوية الـ 10 لناشئي كرة اليد ((تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة))، أول من أمس، عقب تغلبه على كوريا الجنوبية بنتيجة 24/26، في البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والمؤهلة لكأس العالم 2025 في مصر، بعد أن تم المونديال من سلوفينيا.

وحل بالمركز الثالث المنتخب الكويتي عقب فوزه على المنتخب السعودي صاحب المركز الرابع 30/26، وحصل المنتخب البحريني على المركز الخامس، وذلك في ختام البطولة التي منحت المنتخبات الخمسة الأوائل للقارة الآسيوية التأهل إلى كأس العالم صيف 2025 في مصر.

شهد مراسم تتويج الأبطال في ختام المباراة النهائية للبطولة، الدكتور ساري حمدان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والدكتور تيسير المنسي، رئيس الاتحاد الأردني، وبدر ذياب، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي، والدكتور محمد أبو الليل، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة وجمهور غفير.