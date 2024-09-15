منتخب السيدات يهزم ناميبيا في أولمبياد الشطرنج بالمجر

نجح منتخبنا الوطني للسيدات في الفوز على ناميبيا 3 - 1 في الجولة الرابعة من الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر حتى 23 الجاري، بمشاركة 190 دولة، ويرعى الإمارات المنتخب خلال مشاركته في الحدث العالمي.

جاء الفوز بعدما نجحت وافية المعمري أستاذة الاتحاد الدولي بالتغلب على اللاعبة رحى شيبيندو بالقطع السوداء، فيما فازت زميلتها مريم عيسى على نيكول جامي وعلى الطاولة الرابعة، حققت زينب المعمري الفوز الثالث للمنتخب بالتغلب على كماتو تجاديندي، فيما كانت الخسارة الوحيدة للاعبة عنود عيسى على الرقعة الثالثة، ويرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط ويواجه منتخب هاييتي في الجولة الخامسة.

على جانب آخر، خسر منتخب الإمارات للرجال أمام منتخب مولدوفا بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة، ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب فلسطين في الجولة الخامسة.