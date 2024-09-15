الوصل يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة باختاكور غداً

يختتم الفريق الأول في نادي الوصل تحضيراته اليوم في طشقند، بعد الوصول على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الأوزبكية، استعداداً لمواجهة باختاكور غداً، في الجولة الأولى من منافسات مرحلة لأندية غرب القارة، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025.

ويضع الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، وأداء كتيبة ((الإمبراطور)) قبل مواجهة الغد، بعد التركيز في الأيام الماضية على الجوانب التكتيكية والخططية، إضافة إلى رفع معدل اللياقة، وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين.

وأكد منذر علي المنتخب والوصل سابقاً، أن الوصل بعد غياب نحو 5 سنوات، يعود للمحفل القاري بطموح كبير، من أجل الظهور بصورة مغايرة عن المشاركات الأخيرة قبل عدة سنوات، باستثناء المشاركة الأفضل في عام 1993، بإحراز الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وقال لـ((البيان)) إن التحدي في النسخة الأولى من البطولة المستحدثة تحت مسمى ((النخبة))، لن يكون سهلاً، في ظل مشاركة أقوى الأندية على صعيد آسيا، موضحاً أن المواجهة الأولى تجمع الوصل بفريق يملك خبرة أكبر في البطولة الآسيوية، ما يتطلب التحضير الذهني والنفسي، والتركيز بصورة عالية للموقعة الآسيوية، بجانب الإعداد البدني والفني.

إشادة

وأشاد منذر علي بما قدمه الوصل من مستوى مميز في الموسم الماضي، بشهادة الجميع، بعد التتويج بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودرع الدوري، وعلى الفريق المحافظة على الصورة الرائعة، رغم البداية غير المثالية في مستهل مشواره المحلي بدوري أدنوك للمحترفين، والتي لا تعد مقياساً للمشوار الآسيوي للفريق على المسرح القاري المهم لكرة الإمارات، وليس للوصل فحسب، كون نتائج المشاركة الحالية ستلعب دوراً مهماً في مشاركة أندية الدولة خلال النسخ المقبلة.

وأشار لاعب الوصل السابق، إلى أن الجهازين الفني والإداري، عليهم تهيئة اللاعبين لدخول أجواء البطولة بأفضل صورة، بعيداً عن الضعوطات، حيث تحتاج مثل هذه المباريات وضع أكثر من سيناريو قبل ضربة البداية، مبدياً تفاؤله تجاه ظهور الوصل الآسيوي عبر تحدي مباراة باختاكور، التي يجب أن يخوضها الفريق تحت شعار استعادة الصورة الحقيقية للوصل في الاستحقاقات الخارجية.

مباراة صعبة

وتوقع منذر علي أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، وأن يبادر أصحاب الأرض بالهجوم، ولكن الوصل قادر على العودة بفوز ثمين من طشقند، خاصة في ظل وجود عناصر مميزة، بإمكانها هز شباك المنافس الأوزبكي، موجهاً رسالة للاعبين بأن الثقة كبيرة بالفريق، خاصة بعد مشاهدة المستوى الحقيقي لكل لاعب، ويأمل أن تكون مباراة باختاكور انطلاقة قوية للوصل في البطولة القارية التي تضم النخبة.

واستعاد منذر علي ذاكرة مشاركته لاعباً مع ((الإمبراطور)) في نسخة 1993، التي حقق فيها الوصل المشاركة الأفضل، بعد إحراز الميدالية البرونزية، معرباً عن اعتزازه بتمثيل الوصل في تلك النسخة، والتي استطاع من خلالها الفريق تحقيق أفضل مشاركة آسيوية على مستوى الأندية الإماراتية، قبل تتويج العين بلقب أبطال آسيا في 2003.

وأشار منذر علي إلى أن نسخة 1993، التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة بنظام التجمع، كان الوصل قريباً من النهائي، لولا إقصائه في نصف النهائي بركلات الترجيح 3 - 4 من فريق الشباب السعودي، بعد مباراة دراماتيكية، ابتسمت للفريق السعودي بعد التعادل القاتل في الوقت الأصلي من المباراة، ثم التعادل مرة أخرى بهدفين في الأشواط الإضافية، حيث تغلب ((الإمبراطور)) على بطل المسابقة باس الإيراني في دور المجموعات، وحصد المركز الثالث بعد تغلبه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على يوميوري الياباني، موضحاً أن الوصل الذي شارك بصفته بطلاً للدوري، كان مرشحاً للقب في تلك النسخة.

دعوة

وأشاد منذر علي بدور جماهير الوصل، ودورهم في مختلف المباريات والبطولات، ولا تحتاج المباراة إلى دعوة لعشاق ((الإمبراطور))، الذين عودونا على مساندة الفريق ومؤازرته في جميع حالاته، متمنياً التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولات الآسيوية، بمشاركة الوصل والعين في ((النخبة))، بجانب شباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا 2.

وتنتظر الوصل مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقي خارج أرضه مع باختاكور، والغرافة القطري والشرطة العراقي والنصر السعودي، فيما يلتقي على ملعبه كلاً من الأهلي والهلال السعوديين، والسد والريان القطريين.