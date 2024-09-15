عبيد مفتاح لـ «البيان »: هدفنا إعادة «العنابي» إلى المنافسة في السلة واليد والطائرة

أكد عبيد مفتاح المحرزي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة، أن الشركة تسعى لإعادة ((العنابي)) إلى طريق المنافسة في الألعاب الجماعية اليد والطائرة والسلة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة لعبتي اليد والطائرة بالفريق الأول إلى النادي بعد التجميد لمدة 3 سنوات، وأن هناك واقعية في التعامل من جانب النادي مع تلك العودة لإعداد فرق قادرة على المنافسة في المستقبل.

السلة

وقال في تصريحات لـ ((البيان)): ((الفريق الأول لكرة السلة متواجد بالنادي منذ مواسم عدة بعد غياب لسنوات طويلة، ونحاول إعادة تاريخ الوحدة الناصع باعتباره أحد العلامات البارزة في تاريخ كرة السلة الإماراتية في ظل الاهتمام بكرة السلة في أبوظبي في هذا التوقيت، كما يشهد الموسم الحالي عودة الفريق الأول بلعبتي اليد والطائرة بعد توقف دام 3 سنوات، مع وجود المراحل السنية، حيث تم إعادة اللاعبين مرة ثانية بعدما أعيروا إلى أندية أخرى ودعمنا الصفوف بلاعبين آخرين)).

وأضاف: بالتأكيد ما زلنا بعيدين عن المنافسة، ولكننا نسعى لإعادة وضع ((العنابي)) على الطريق الصحيح مجدداً في الألعاب الثلاثة، إضافة إلى هدف أكبر وهو إعداد لاعبين للمنتخبات الوطنية في الناشئين والشباب، حيث التركيز كذلك على المستويات الفنية العالية وتكوين عناصر تمتلك جودة عالية لتمثيل منتخباتنا الوطنية.

تركيز

وتابع: ((وضعنا خطة ترتكز على أن تكون فرق النادي في الألعاب الجماعية في ((التوب 4)) خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وبلا شك عندما نصل لهذا الهدف سيكون هناك أهداف أكبر بالتركيز على البطولات والمنافسة، لذلك لا نستعجل الأمور ونتعامل بواقعية في ظل الصعوبات التي واجهت الألعاب الجماعية في السنوات الماضية نتيجة أسباب مختلفة)).

وأوضح أن تنظيم النادي للبطولة الدولية لكرة السلة بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة 8 أندية لها باع كبيرة في اللعبة يمثل خطوة جيدة، وصدى هائلاً، على طريق إعادة النادي لمكانته في اللعبة على المستوى العربي كونه أحد كبار اللعبة قبل 3 عقود، حيث تقام في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري وتعد إعداداً قوياً قبل المشاركة في البطولة العربية مطلع الشهر المقبل.

تواجد

وأشار المحرزي إلى أن التواجد في البطولة العربية فرصة للفريق لاكتساب الخبرات، خصوصاً وأنها المشاركة الأولى في البطولة بعد انقطاع نحو 23 عاماً، وستنقل مبارياتها على التلفزيون نظراً لأهميتها وقيمة الفرق المشاركة بها، لافتاً إلى أنها بداية لعودة سلة الوحدة واسم العنابي في اللعبة من جديد.

وكشف المحرزي عن وجود مساعٍ بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة الثقافة والسياحة بأبوظبي لإقامة تعاون مع دوري المحترفين الأمريكي (NBA) الذي بدأ في التواجد بقوة في العاصمة الإماراتية خلال العامين الأخيرين، وهناك خطة لإبرام اتفاقيات تعاون في المرحلة المقبلة، وورش عمل بين النادي وNBA للمراحل السنية ومدربيها.

كما كشف عن خطة لإدخال بعض الألعاب الفردية الأخرى مثل الجودو والتايكواندو أو الكاراتيه، وشركة الألعاب الرياضية تعمل في الوقت الحالي على هذا الأمر، مشيداً بالإنجازات التي حققتها لعبة الجوجيتسو بالنادي خلال السنوات الأخيرة، والتي أصبحت من الأفضل على مستوى الدولة، ونسعى لتكرارها في المرحلة المقبلة.