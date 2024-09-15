عبد الناصر عمران: تراجع الجزيرة الحمراء عن الانسحاب فكرة صائبة

أعلن عبد الناصر يوسف بن عمران، أمين السر العام بنادي الجزيرة الحمراء، عن مباشرة الإيراني مهدي مهدويكيا مهامه مدرباً للفريق الأول تأهباً لمباريات موسم دوري الهواة الذي انطلق أول من أمس، فضلاً عن التعاقد مع مساعديه من الجنسية البرتغالية ومدرب لياقة إيراني، إلى جانب المواطن هلال الظنحاني مدرباً لحراس الفريق الأول، كما انضم لتدريبات الفريق اللاعب جمال معروف الذي لعب من قبل للشارقة والعين وخورفكان والبطائح.

وأشار عمران لـ((البيان)) إلى أن الجزيرة الحمراء دعم صفوفه بعدد من اللاعبين من جنسيات ومدارس مختلفة، منهم على سبيل المثال لاعبون من إيران والبرتغال والبرازيل وأفارقة، فضلاً عن اللاعبين المواطنين الذين نعول عليهم كثيراً خلال الموسم الحالي، متوقعاً صعوبة مسابقة دوري الأولى هذا الموسم في ظل التعاقدات التي شاهدناها على مستوى الأندية، وعلى الجميع تقديم مستويات ممتازة.

فكرة صائبة

ونوه عبد الناصر يوسف بن عمران بأن فكرة عودة فريقه من الانسحاب كانت صائبة بكل المقاييس، لافتاً إلى أن الجزيرة الحمراء قدم مستويات رائعة، والدليل انتصاره على فرق المقدمة خلال مسابقة الموسم الماضي، رغم الصعوبات التي كانت تواجهه، وألمح إلى أن التعاقد مع الشركة جاء على مراحل عدة، بعدها تم العمل على إجراء التعاقدات التي تخدم الفريق.

وتابع: هدفنا بناء الفريق وتطويره بشكل تدريجي ليكون ضمن أبرز فرق الدرجة الأولى وصولاً لتحقيق طموح النادي والوصول للمحترفين، وأشار إلى أن الفريق سيدشن الموسم الكروي الحالي بمباراته ضد مجد، الصاعد حديثاً لدوري الأولى، وذلك ضمن مواجهات دور الـ16، وذلك ضمن التصفيات التمهيدية لأندية الأولى من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تقام يوم 21 الجاري على أرضية ملعب الجزيرة.

مرحلة جديدة

وأشاد عمران في حديثه لـ((البيان)) بخطوة تدشين النادي مرحلة جديدة من العمل الرياضي، تعتمد على الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي في استثمار الموارد الرياضية في النادي وتنميتها وتعزيز المهارات لدى منتسبي النادي في مختلف الفرق الرياضية لخلق جو من التنافس الشريف في المسابقات المحلية.

ولفت إلى أن النادي برئاسة سيف بن قضيب الزعابي مستمر في جذب مزيد من الاستثمارات، عملاً على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات كافة، والاهتمام بالقطاع الرياضي، مشيداً برجل الأعمال وحيد أحمد، وبالخطوة التي أقدم عليها النادي، المتمثلة في خلق شراكة بين النادي والقطاع الخاص لرعاية الفريق الأول لكرة القدم، حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل في كثير من دول العالم، وأصبح لزاماً أن تتم إدارتها بشكل مختلف يتناسب مع التوجه العام لها باستثمار كل الموارد، وفتح الأبواب أمام المستثمرين للتعاون في تحقيق أفضل النتائج الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على تطوير هذه الشراكة، لتمثل محطة جديدة في عالم إدارة الأندية الحكومية والعمل على تنميتها وتطويرها لتستمر هذه الشراكة لسنوات مقبلة.