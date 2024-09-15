خالد عبيد لـ « البيان »: 3 أندية استفادت من توقف النشاط

أكد خالد عبيد المحلل والناقد الرياضي، أن توقف النشاط الحالي يعتبر أقل ضرراً على أندية المحترفين، من التوقف في منتصف الموسم، وأن هذا التوقف حقق فائدة كبيرة لثلاث فرق عانت من النتائج السلبية بالخسارة في مستهل مشوار الموسم، بخلاف أخرى وقع عليها الضرر، وكانت بطولة قد توقفت عقب الجولة الثانية أواخر أغسطس الماضي، وأقيمت فقط بعدها جولة الإياب للمرحلة الأولى من كأس الرابطة من دون مشاركة الدوليين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني والأندية في المسابقات الدولية الخارجية، على أن يعود نشاط المحترفين في الدولة يوم الجمعة المقبل بانطلاق الجولة الثالثة من الدوري.

وقال خالد عبيد لـ ((البيان)): التوقف بشكل عام ليس من مصلحة المنافسات المحلية، وله نتائج سلبية على الفرق واللاعبين، لكن بالتأكيد هنالك فرق تستفيد منه لأنها في حاجة إلى مراجعة حساباتها مثل خورفكان والعروبة ودبا الحصن، هذه الأندية خسرت في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، وحققت نتائج سلبية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالتالي التوقف يمكنها من معالجة السلبيات والتفكير في كيفية بداية جديدة بمستوى أفضل، مع مراجعة ملف التعاقدات واستبدال لاعب بآخر أو الإسراع في عملية دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة لديها القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأشار خالد عبيد، إلى أن الاستفادة تشمل كل نادٍ خسر جهود لاعب نتيجة الإصابة، ما يمنح الفرص أمام جميع المصابين لتلقي العلاج والعودة دون الغياب عن المباريات، وأضاف: نعلم أن هنالك لاعبين لديهم تأثير أكبر، وإذا كان اللاعب المصاب مؤثراً، فإن النادي يكون قد استفاد من التوقف، لذلك شكل ونوع الفائدة يختلف من نادٍ إلى آخر حسب ظروفه ووضعه.

وذكر أن الأندية التي تضررت من الإيقاف، تلك التي حققت انتصارين في الدوري ونجحت في نيل بطاقة التأهل بكأس الرابطة، مبيناً أن مثل هذه الأندية من مصلحتها الاستمرار في اللعب لأنها تكون في وضع معنوي جيد، وهنالك حماس كبير وسط لاعبيها لتحقيق المزيد من الانتصارات، وقال: لكن بعد التوقف ستعود هذه الأندية إلى نقطة البداية كأنها قادمة من إعداد وستكون قد فقدت حماسها، وبالتالي يمكن أن تتعرض للخسارة أمام فرق كانت تعاني ولكنها راجعت حساباتها وعادت بشكل أقوى.

وتمنى خالد عبيد، أن يعود الدوري أكثر قوة، وأن تكون جميع الفرق قد أكملت تحضيراتها وعالجت مشكلاتها حتى يشاهد الجميع منافسات محلية قوية تساعد في تطوير مستوى وقدرات اللاعبين بما يحقق الفائدة للمنتخبات الوطنية والأندية المشاركة في المنافسات الخارجية خلال الموسم الحالي.