حسن عبد الرحمن لـ« البيان »: «الأبيض» ممنوع من إهدار نقاط أخرى في تصفيات المونديال

شدد حسن عبد الرحمن، شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على أن ((الأبيض)) مطالب بنسيان مباراتيه أمام منتخبي قطر وإيران في الجولتين الأولى، والثانية للمجموعة الأولى، والتركيز في الحصول على نقاط جميع مبارياته التالية أمام منتخبات كوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغيزستان في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، إذا كانت لدى اللاعبين الرغبة القوية في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، لأن التصفيات الحالية لا تتحمل التفريط في أي نقاط.

وقال: ((عندما أجريت قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية رشح الجميع إيران وقطر بطلة آخر نسختين من كأس آسيا، للحصول على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى المونديال، والحمد لله واجهنا قطر، وحصلنا منها على 3 نقاط بفوزنا 3 - 1 في الجولة الأولى، وخسرنا أمام إيران 0 - 1 في الجولة الثاني، ما يعني أننا حصلنا على 3 نقاط من أقوى مرشحين في المجموعة، وهي نتيجة طيبة لا يجب الوقوف عندها طويلاً، وعلينا التفكير في الجولتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان في 10 و15 أكتوبر 2024)).

مهاجم فعال

أضاف حسن عبد الرحمن: ((اللافت أننا قدمنا أداء جيداً جداً أمام منتخب قطر في الشوط الثاني، وجارينا المنتخب الإيراني طوال المباراة، وتلقينا هدفاً بخطأ فردي، وأرى من وجهة نظري الشخصية أن المنتخب الوطني يقدم كرة جيدة، ولكنه يحتاج إلى مهاجم فعال أمام المرمى، ويجب على البرتغالي، باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تجاهل الخلافات الشخصية إذا وجدت، والنظر والتركيز على مصلحة ((الأبيض)) فقط، وأتمنى أن يثمر ذلك عن عودة علي مبخوت، وبندر الأحبابي إلى صفوف المنتخب، لأنهما من العناصر الهجومية المهمة، ووجودهما كان يفرق كثيراً أمام المنتخب الإيراني)).

وتابع لاعب المنتخب الوطني السابق: ((لا نزال في بداية التصفيات الآسيوية، ولا نزال في صلب المنافسة بقوة على التأهل المباشر عن المجموعة الأولى، وحرام أن نخسر المزيد من النقاط لأسباب أخرى بعيدة عن كرة القدم، خاصة أننا تخطينا مؤقتاً أصعب ما هو مفترض، أصعب مواجهتين لمنتخبنا في التصفيات، والمتوقع ألا تكون المواجهات الثلاث المتبقية من الدور الأول بنفس درجة الصعوبة، ولذا علينا تدارك الأمر مبكراً، والتركيز على المصلحة العامة دون أي أمور أخرى، والاستعانة بالعناصر، التي تخدم المنتخب بشكل إيجابي، في ظل عدم وجود الوقت الكافي للتحضير لفترات طويلة قبل خوض مباريات التصفيات)).