أرسنال يهزم توتنهام في عقر داره

(MENAFN
- Al-Bayan)
عاد أرسنال بانتصار ثمين على جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن توتنهام بالفوز عليه 0-١ أمس ضمن المرحلة الرابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وسجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلاً ركنية في الدقيقة 64.
والفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني مستغلاً خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0-1 السبت.
ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل. خاض أرسنال المباراة في غياب لاعبين مؤثرين في خط وسطه هما قائده وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد المصاب في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، ولم تعرف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، وديكلان رايس بداعي الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد برايتون. في المقابل، غاب عن توتنهام لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بداعي الإصابة، إضافة إلى المهاجم البرازيلي ريشارليسون.
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