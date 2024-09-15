أرسنال يهزم توتنهام في عقر داره

عاد أرسنال بانتصار ثمين على جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن توتنهام بالفوز عليه 0-١ أمس ضمن المرحلة الرابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وسجل المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلاً ركنية في الدقيقة 64.

والفوز هو الثالث لأرسنال هذا الموسم في 4 مباريات، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني مستغلاً خسارة ليفربول المفاجئة على أرضه أمام نوتنغهام فوريست 0-1 السبت.

ويتخلف أرسنال عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، بفارق نقطتين قبل لقائهما المرتقب على ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل. خاض أرسنال المباراة في غياب لاعبين مؤثرين في خط وسطه هما قائده وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد المصاب في كاحله خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال النافذة الدولية، ولم تعرف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، وديكلان رايس بداعي الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد برايتون. في المقابل، غاب عن توتنهام لاعب وسطه المالي إيف بيسوما بداعي الإصابة، إضافة إلى المهاجم البرازيلي ريشارليسون.