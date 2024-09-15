برشلونة يحقق فوزه الخامس توالياً

حقق برشلونة فوزه الخامس توالياً بالدوري الإسباني لكرة القدم، في أفضل بداية له منذ موسم 2017 - 2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4 - 1 أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة. وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لأمين جمال (30 و37) وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزيغ الألماني (47) وبيدري (64). وسجل البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد (80).

وحقق النادي الكاتالوني بإشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك بداية مثالية هي الأفضل له منذ موسم 2017 - 2018 عندما فاز بمبارياته السبع الأولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7 - 0، بفضل أوّل ثلاثية ((هاتريك)) في مسيرة البرازيلي رافينيا.

وواصل برشلونة تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد 2 - 0 السبت، وفياريال الثالث الذي عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه 2 - 1.