برشلونة يحقق فوزه الخامس توالياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق برشلونة فوزه الخامس توالياً بالدوري الإسباني لكرة القدم، في أفضل بداية له منذ موسم 2017 - 2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4 - 1 أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة. وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لأمين جمال (30 و37) وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزيغ الألماني (47) وبيدري (64). وسجل البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد (80).
وحقق النادي الكاتالوني بإشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك بداية مثالية هي الأفضل له منذ موسم 2017 - 2018 عندما فاز بمبارياته السبع الأولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7 - 0، بفضل أوّل ثلاثية ((هاتريك)) في مسيرة البرازيلي رافينيا.
وواصل برشلونة تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسييداد 2 - 0 السبت، وفياريال الثالث الذي عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه 2 - 1.
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