العين يبدأ الدفاع عن لقبه الآسيوي أمام السد القطري اليوم

يبدأ العين، الإمارات بطل النسخة الأولى والأخيرة من دوري أبطال آسيا بمسماها القديم، مشوار الدفاع عن لقبه عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد السد القطري، في مستهل مشوار الفريقين أبطال آسيا للنخبة بالمسمى الجديد. ويتطلع البطل الآسيوي إلى استهلالية مثالية لمشواره في النسخة الأولى من المسابقة القارية بنظامها الجديد، بينما تترقب جماهيره ظهوره بصورة متميزة، خصوصاً بعد تدعيم صفوفه بعدد من النجوم المتميزين في جميع الخطوط.

تبدو الأجواء مثالية بالمعسكر ((البنفسجي)) بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال أربع خاضها على المستوى المحلي بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في ظل غياب 9 من نجومه الدوليين الذين كانوا غادروا للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 2026 قبل العودة أخيراً للانضمام إلى التدريبات استعداداً لمواجهة الليلة.

واختتم العين مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعب استاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع اللاعبين وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي عمد إلى التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً للمواجهة من خلال إخضاع اللاعبين إلى اختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

ويأمل البطل الآسيوي في ترجيح كفة الانتصارات على ضيفه القطري في المواجهة الرابعة بينهما على المستوى الآسيوي بعد أن تقابلا قبل ذلك في 3 نسخ سابقة حقق كل منهما الفوز مرة، وتعادلا في مباراة. يدير مباراة اليوم بين العين وضيفه السد القطري طاقم تحكيم من طاجيكستان، يتألف من جولمورودي سالدولو، حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط، كريموف حسن، الحكم المساعد الأول، ووكارييف فافو، الحكم المساعد الثاني، وزينالدينوف سعيديوف، حكماً رابعاً، وتم تكليف الأوزبكي نورسافروف فيردافس، كحكم فيديو، ومواطنه كريموف رحيمبيك، حكماً مساعداً للفيديو.

وأسندت مهمة مراقبة المباراة إلى الكوري الجنوبي بارك سيونج-كيونج، بينما سيتولى الهندي براتاب ساين مهمة مراقبة الحكام.

على جانب آخر، عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، قبل تدريبات الفريق أول من أمس اجتماعاً مهماً مع أعضاء فريق العين، ونقل للجميع تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.

التزام

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالتزام لاعبي الفريق وإظهار الرغبة القوية في تحقيق أهداف النادي على الصعد كافة محلياً وخارجياً، مؤكداً ثقته في قدرات الجميع على الاستمرارية في تحقيق المكتسبات التي ظلت مرتبطة باسم العين وأسهمت في رسم فرحة وطن وأسعدت الأمة العيناوية، موضحاً أن مواجهة اليوم تمثل الانطلاقة الحقيقية للفريق في مستهل مشوار الدفاع عن لقبه القاري.