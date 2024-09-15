«القناصة» يصطاد «الصقور» بالثلاثة في دوري «الأولى»

اختتمت، أمس، الأسبوع الأول من دوري الهواة بإقامة 4 مباريات، انتهت جميعها على وقع الفوز، وتمكن مصفوت (القناصة) من إحداث أولى مفاجآت الجولة الأولى، وحقق الفوز على ضيفه الإمارات (الصقور) الهابط من دوري المحترفين بنتيجة 3 - 0.

وجاءت الثلاثية عن طريق شيخ بيبو وكارلوس نظير ومحمد إياد في الدقائق 39، 51، 90 + 5 ليضع ((القناصة)) أول 3 نقاط في رصيده متصدراً المسابقة مناصفة مع دبا الفجيرة الذي حقق الانتصار بذات النتيجة 3 - 0 على ضيفه الحمرية، أحرز أهداف النواخذة عامر عمر ولويس فيليب والبديل الحساني تامبورا في الدقائق 45، 45 + 3، 90.

وحقق حتا الفوز بصعوبة على ضيفه الفجيرة بهدف مارسيلو فريتاس في الدقيقة 59 ليكسب النقاط الثلاث ويظل الفجيرة بلا رصيد من النقاط.

وقاد محمد ديوب العربي إلى تحقيق انتصار غالٍ ومتأخر على يونايتد بهدف دون رد جاء في الدقيقة 90 + 5 ليصل العربي برصيده إلى 3 نقاط ويبقى يونايتد دون رصيد.