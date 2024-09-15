ختام مميز لبطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في أبوظبي

أسدل الستار، أمس، على فعاليات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ((AJP))، في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط أجواء تنافسية حماسية، جمعت أبرز نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وقدّم اليوم الختامي، المخصص لفئة المحترفين من حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، عرضاً استثنائياً من المهارات الفنية، ما أشعل حماس الجماهير التي توافدت لدعم وتشجيع اللاعبين. وشهدت البطولة مشاركة واسعة للاعبين في فئة المحترفين، بزيادة 50 %عن نسخة العام الماضي، والذين تنافسوا بقوة لحصد النقاط التصنيفية، وحجز مكان لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D بالمركز الأول، و((كوماندو جروب)) في مركز الوصيف، ونادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الثالث. وتوج عبدالمنعم الهاشمي الأبطال.

منصة

من جهته، أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالمستوى الفني الرفيع الذي شهدته منافسات فئة المحترفين، مؤكداً أن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، أصبحت من أهم البطولات على الساحة الدولية.

وقال الظاهري: البطولة نجحت في توفير منصة نموذجية، تجمع ألمع اللاعبين المحترفين من حاملي الأحزمة الأسود والبني والبنفسجي، حيث قدموا خلاصة تجربتهم الاحترافية، وتنافسوا للوصول إلى منصات التتويج.

وأضاف الظاهري: هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل هي انعكاس لرؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تعزيز وتطوير هذه الرياضة محلياً ودولياً. ونحن نسعى إلى تقديم بطولات ذات جودة عالية، تفتح أمام اللاعبين آفاقاً جديدة، وتدعمهم لتحقيق أهدافهم. وتسهم هذه البطولة بشكل كبير في رفع تصنيف اللاعبين وتطوير أدائهم، سواء كانوا من المحترفين أو الناشئين، بما يخدم رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً.

فرصة

وقال ماهسيلفا نوزا، مدرب أكاديمية M.O.D: البطولة تتميز بقوة المنافسات، خاصةً مع مشاركة لاعبين من حاملي الحزام الأسود من مختلف الدول. كما تتيح هذه البطولات للمحترفين تطبيق استراتيجيات جديدة، واختبار تقنياتهم على البساط، أمام منافسين من أصحاب الخبرات العالية.

منافسات قوية

كما عبّر البطل الإماراتي خالد الشحي، حامل الحزام الأسود من نادي العين للجوجيتسو، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات فئة المحترفين وزن 62 كغم، قائلاً: لقد كانت منافسات اليوم قوية للغاية، حيث واجهت خصوماً من أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة. هذه البطولة تمثل تجربة لا تُنسى بالنسبة لي، فهي ساعدتني على تعزيز مستواي، واختبار قدراتي، والتحضير للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، وخاصة بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

شهدت نسخة هذا العام من البطولة، مشاركة العديد من اللاعبين الذين نجحوا في إحراز تقدم لافت، وتقلدوا أحزمة أعلى منذ نسخة العام الماضي، بما يعكس مدى التطور الذي يحققونه، وسعيهم المستمر لتحسين مستوياتهم، وتقديم أداء يخولهم الارتقاء في فئات الأحزمة، ما أثرى منافسات البطولة، وأضفى عليها مزيداً من الإثارة والتشويق.

اختبار القدرات

وقال اللاعب البرازيلي جيفرسون ألفيس جوتيو، والذي شارك في هذه البطولة للمرة الأولى، حاملاً الحزام الأسود، إن المشاركة في بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، كانت فرصة رائعة لاختبار قدراته أمام مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة العالمية.

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الثالث والختامي، نجحت بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في ترك بصمة قوية على الساحة الرياضية الدولية، تترجم قدرة العاصمة أبوظبي على تنظيم بطولات عالمية بمعايير استثنائية. وتتجه الأنظار الآن نحو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث يتطلع الجميع إلى المزيد من النزالات المثيرة والإنجازات المتميزة.