ترامب بخير.. إطلاق نار قرب مقره في فلوريدا



نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بخير بعد تبادل شخصين إطلاق النار، اليوم الأحد، خارج نادي الجولف الذي يملكه في فلوريدا.

وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق نار قرب مقر وجوده لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقالت الصحيفة: "المصادر تقول إن ترامب لم يكن في خطر".

ولم يستجب المتحدث باسم الحملة ستيفن تشوينج على طلب للتعليق.

وأفاد مصدران مطلعان لرويترز

بسماع إطلاق عدة أعيرة نارية قرب مضمار ترامب للجولف في فلوريدا.

فيما

أفاد

البيت الأبيض باطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث

الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بترامب. وأَفاد البيت الأبيض بأن

بايدن وهاريس "يشعران بالارتياح" لأن ترامب "آمن".

وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو تموز، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بين ترامب وكاملا هاريس نائبة الرئيس.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أمريكي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونجرس من الحزبين.







