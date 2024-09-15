ترامب بخير.. إطلاق نار قرب مقره في فلوريدا

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بخير بعد تبادل شخصين إطلاق النار، اليوم الأحد، خارج نادي الجولف الذي يملكه في فلوريدا.
وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق نار قرب مقر وجوده لكنها لم تقدم تفاصيل.
وقالت الصحيفة: "المصادر تقول إن ترامب لم يكن في خطر".
ولم يستجب المتحدث باسم الحملة ستيفن تشوينج على طلب للتعليق.
وأفاد مصدران مطلعان لرويترز
بسماع إطلاق عدة أعيرة نارية قرب مضمار ترامب للجولف في فلوريدا.
فيما
أفاد
البيت الأبيض باطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحادث
الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بترامب. وأَفاد البيت الأبيض بأن
بايدن وهاريس "يشعران بالارتياح" لأن ترامب "آمن".
وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو تموز، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بين ترامب وكاملا هاريس نائبة الرئيس.
وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أمريكي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونجرس من الحزبين.
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