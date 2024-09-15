40 مليون طن من الركام بغزة

تقدر الأمم المتحدة أن إخلاء الركام الناتج عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيستغرق 15 عاماً، فيما تبلغ تكلفة العملية ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.

تقرير الأمم المتحدة يغطي 9 أشهر من الحرب، ولم يدخل الشهران الأخيران في الإحصاء، التي نشرتها الأمم المتحدة، وأشارت فيها إلى وجود أكثر من 40 مليون طن من الركام في القطاع المدمر والمحاصر، وفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الأسبوع الماضي.

ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس، ومن المحتمل أنه يحتوي على أشلاء بشرية، حيث قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو أن هناك نحو 10 آلاف جثة مفقودة تحت الركام.

ووفقاً للتقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، منها نحو 80 ألف منزل، فيما تعرض حوالي عشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.

ويظهر التقييم أيضاً أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض، تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في مايو أن إعادة إعمار المنازل المدمرة في غزة قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فيما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.

يقول مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة، كما أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي، وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة.