إسرائيل تتنصل من أوامر إخلاء بلدات في جنوب لبنان

ألقيت منشورات تطالب سكان بلدات في جنوب لبنان قريبة من الحدود بإخلاء منازلهم، في وقت أفاد الجيش الإسرائيلي أن أحد ألويته بادر إلى هذه الخطوة من دون الحصول على موافقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوة هي مبادرة من اللواء 769، ولم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة الشمال، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الأمر. وألقيت المنشورات باستخدام طائرة من دون طيار على مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها باتجاه شمال إسرائيل في الأسابيع الماضية، وفق ما أوضح الجيش الإسرائيلي.

جاء في المنشورات: ((إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يطلق حزب الله النيران من منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال منطقة الخيام حتى الساعة الرابعة مساءً، وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب)). وأضافت المنشورات: ((من تواجد في هذه المنطقة بعد هذه الساعة ستستباح دماؤه، جيش الدفاع الإسرائيلي سيفعل بكل ما أوتي له من قوة في منطقتكم ليتأكد أن تكون خالية من السكان)).

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن إسرائيل ألقت منشورات فوق الوزاني، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها، الأمر الذي أكده أيضاً رئيس بلدية الوزاني أحمد محمد. وأفاد مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية برؤية عائلات سورية تتهيأ لإخلاء خيمها، وأطفال يحملون حاجيات موضوعة في أكياس بلاستيكية. وانتقلت عائلات إلى منطقة تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال، وفق المصور الذي أفاد برؤية أطفال ونساء يعملون على تفريغ شاحنة محمّلة بالفرش. وأشار رئيس البلدية إلى مغادرة بعض العمال السوريين المنطقة، لافتاً إلى أن المزارعين ورعاة الماشية لن يتركوا أراضيهم.

في الأثناء، أصيب 4 مدنيين في قصف مدفعي إسرائيلي، أمس، على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بشن اعتداءات على قرى وبلدات، وقصف المدفعية كفركلا والعديسة، ما أدى إلى سقوط أربعة 4 في العديسة من المدنيين في أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم.