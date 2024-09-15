إسرائيل تعترف بقتلها 3 رهائن في غزة

رجّح الجيش الإسرائيلي، أمس، إلى حد كبير مقتل 3 رهائن نوفمبر الماضي في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق نتائج تحقيق حول ظروف وفاتهم.

وقال الجيش في بيان: بحسب نتائج التحقيق، هناك احتمال كبير أن يكون الـ 3 قد قتلوا إثر غارة جوية شنها الجيش خلال تصفية قائد لواء الشمال التابع لحماس، أحمد الغندور، في 10 نوفمبر 2023، موضحاً أن هذا التقييم يستند إلى موقع العثور على جثثهم في ما يتعلق بتأثير الضربة، وتحليل أداء الضربة، ونتائج الاستخبارات، ونتائج التقارير الطبية، واستنتاجات معهد الطب الشرعي.

وأضاف: هذا تقييم ذو احتمال عالٍ بناءً على كل المعلومات المتاحة، لكن من غير الممكن تحديد ظروف وفاتهم بشكل قاطع. ووفق الجيش، فإن التحقيق كشف أنه كان يتم احتجاز الرهائن الـ 3 في مجمع أنفاق كان أحمد الغندور ينشط منه، وأن الجيش لم يكن لديه معلومات عن وجود رهائن في المجمع المستهدف وقت الضربة. إلى ذلك، أعلنت حركة حماس، أمس، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة: إنه في عملية مركبة بحي الجنينة قرب مسجد عباد الرحمن شرق مدينة رفح قام عناصرنا باستهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105. وأضافت أنه فور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105 وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

اتهامات

سياسياً، اتهمت حركة حماس، الولايات المتحدة بعدم ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة. وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، إن الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الإسرائيلي، بل هي تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام.

وأكد حمدان، أن الحركة تريد حكماً فلسطينياً مشتركاً لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مضيفاً: اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً.. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة. وأشار حمدان، إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرة عالية على الاستمرار في الحرب مع إسرائيل.

فشل

بدوره، اعتبر الخبير الإسرائيلي في شؤون حماس، إيال عوفر، أن الضغط العسكري لا يكفي للقضاء على الحركة، داعياً في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية، إلى تكثيف العمليات العسكرية في القطاع أكثر، وزيادة أوامر الإخلاء لسكان غزة. وقال عوفر، إن الضغط العسكري الذي مارسته إسرائيل منذ يناير لم يكن كافياً، مضيفاً: نحن بحاجة إلى التركيز على أكبر دليل على الإطلاق، وهو أنه لم يعد هناك ما يمكن فعله في قطاع غزة.