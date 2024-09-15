«ياغي» يفتك بميانمار وفيتنام.. و«بوريس» تشلّ وسط أوروبا

تعاني مناطق عدة في العالم من أحوال جوية قاسية، قتلت وشردت وهدمت مباني، وعطلت الحركة؛ ففي ليبيا قتلت الأمطار الغزيرة شخصين، وأصابت العشرات في مدينة سبها.

وأعلن مركز سبها الطبي أن أحد الشخصين المتوفيين تعرض لصعقة كهربائية نتيجة ملامسته لأسلاك مكشوفة. وقال، في بيان، إنهم سجلوا 33 حالة إصابة خفيفة، وإصابة واحدة خطيرة، مشيراً إلى أن الأمطار تسببت في انهيار عدة منازل، وتضرر عدد آخر. وتضررت بعض المساكن بسبب هطول الأمطار، وارتفعت حصيلة الفيضانات الناتجة من الإعصار ياغي في ميانمار إلى 113 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 320 ألف نازح.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون ((في مختلف أنحاء البلاد قضى 113 شخصاً، واعتبر 64 في عداد المفقودين وأصيب 14))، لافتاً إلى أن ((أكثر من 320 ألف شخص يقيمون في 78 ألف منزل تم إجلاؤهم إلى مخيمات إغاثة موقتة)).

وفي فيتنام، ارتفعت حصيلة ضحايا ((ياغي))، أقوى إعصار يضرب شمال فيتنام منذ نحو 30 عاماً، إلى 281 قتيلاً، في حين ما زال هناك 67 شخصاً في عداد المفقودين، ومن بين الضحايا 52 قتيلاً، و33 مفقوداً في قرية تدمرت بصورة كاملة، في 10 سبتمبر الجاري في منطقة باو ين بإقليم لاو كاي، ووفقاً لغرفة التحكم الخاصة بالكوارث، فإن الإعصار ألحق الضرر بـ 235 ألف منزل.

إعصار بيبينكا

وألغت مطارات شنغهاي مئات الرحلات الجوية استعداداً لتأثير الإعصار ((بيبينكا))، الذي من المقرر أن يصل إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال مسؤولو المطار، إن الرحلات الجوية الملغاة في مطاري هونغكياو وبودونغ ستؤثر على أكثر من ستمائة رحلة.

وتم إجلاء 9318 شخصاً من منطقة واحدة بشنغهاي. في الوقت نفسه أغلقت المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمحلات التجارية في مدينة تشوشان القريبة أبوابها، وتوقفت خدمات النقل العام.

في الفلبين، تسبب ((بيبينكا)) بمقتل ستة أشخاص إثر سقوط الأشجار، كما تضرر أكثر من 200 ألف شخص، وما زال شخصان في عداد المفقودين، كما أصيب 11 آخرون من حوادث ناجمة عن الإعصار.

العاصفة بوريس

وأدت العاصفة بوريس، التي تضرب شرق ووسط أوروبا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مصرع سبعة أشخاص على الأقل، وفقدان آخرين. كما تسببت في أضرار جسيمة وتشكل فيضانات غير مسبوقة في التشيك وسلوفانيا وبولندا ورومانيا.

غداة مصرع أربعة أشخاص في رومانيا، ارتفعت الحصيلة، أمس، مع تسجيل وفاة إضافية في هذا البلد، وغرق شخص في بولندا، ومقتل رجل إطفاء في النمسا، كما تم الإبلاغ عن فقدان أربعة آخرين في التشيك.

وأظهرت صور مؤثرة الفيضانات تجتاح أحياء بأكملها وشوارع مغمورة بالمياه، حتى إنها وصلت إلى مستوى الكتف في رومانيا، حيث وضعت أكياس الرمل للحد من ارتفاع المياه، في حين احتمى سكان في بولندا في مدرسة.

كما انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع وعُلقت حركة النقل.

في شمال شرق النمسا، أفادت السلطات الإقليمية بمقتل رجل إطفاء أثناء الاستجابة للفيضانات. وفي بلدة غلوخولازي البولندية، على الحدود التشيكية، ارتفع منسوب نهر بيالا غلوتشولاسكا، فغمر وسط المدينة والأحياء الواقعة على ضفافه. وقال رئيس البلدية للصحافيين ((نحن نغرق))، داعياً السكان إلى إخلاء المناطق المهددة بالفيضانات.