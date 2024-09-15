فنزويلا توقف 3 أمريكيين وإسبانيين وتشيكياً بتهمة التآمر

أوقفت السلطات الفنزويلية 3 أمريكيين، وإسبانيين اثنين، وتشيكياً، متهمين بصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار البلاد، على ما أعلنت كاراكاس السبت، مشيرة إلى مصادرة نحو 400 بندقية جُلبت من الولايات المتحدة.

وتحدث الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، في مؤتمر صحافي، عن مخطط مفترض يهدف إلى إثارة العنف وزعزعة استقرار البلاد، موضحاً أن هذا المخطط كان يستهدف الرئيس وأعضاء في حكومته. ووفق وزير الداخلية، فقد تم اعتقال مواطنين إسبانيين مؤخراً في بويرتو أياكوتشو جنوب غرب البلاد، إضافة إلى توقيف 3 أمريكيين ومواطن تشيكي.

وربط كابيو المؤامرة المفترضة بوكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة وإسبانيا، وكذلك بزعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو.

وقال: لقد اتصلوا بمرتزقة فرنسيين، واتصلوا بمرتزقة من أوروبا الشرقية، وهم يقومون بعملية لمحاولة مهاجمة بلادنا، مشيراً إلى أن الموقوفين في طور الاعتراف. وأعلن أنه تم ضبط أكثر من 400 بندقية، متهماً المعتقلين بالتخطيط لأعمال إرهابية في فنزويلا، مضيفاً: نحن نعلم أن حكومة الولايات المتحدة لها صلة بهذه العملية.

وعلى الفور، نفت الولايات المتحدة أي تورط في محاولة زعزعة الأوضاع، إذ قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ادعاءات فنزويلا بتورط الولايات المتحدة في مخطط لزعزعة استقرار الحكومة الفنزويلية يشمل شن هجوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو كاذبة بالمطلق. وأكد الناطق اعتقال أحد أفراد الجيش الأمريكي في فنزويلا، مشيراً إلى تقارير غير مؤكدة عن احتجاز مواطنين أمريكيين آخرين، بعد إعلان كاراكاس اعتقال ثلاثة أمريكيين لصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار بلاده.

كما نفت مدريد بشكل قاطع اتهامات السلطات الفنزويلية بالضلوع في عملية لزعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدة أن الإسبانيَين الموقوفين لا ينتميان إلى أجهزة استخباراتها أو لأي هيئة عامة أخرى. وشددت مدريد على أنها تؤيد حلاً دبلوماسياً وسلمياً في فنزويلا.

اتهامات أوروبية

إلى ذلك، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حكومة مادورو بأنها ديكتاتورية. وقال بوريل إن أكثر من 2000 شخص اعتقلوا تعسفياً منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية في فنزويلا تخضع لآلاف القيود على أنشطتها، وأن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا اضطر للفرار إلى إسبانيا.

وأضاف بوريل: ماذا نسمي كل هذا؟ بالطبع، هذا نظام ديكتاتوري، استبدادي، لكن مجرد قول ذلك لا يحل المشكلة.. ما نحتاج إلى القيام به هو محاولة حلها، في بعض الأحيان يتطلب حل الأمور ضبط النفس اللفظي، ولكن لا ينبغي لنا أن نخدع أنفسنا بشأن طبيعة الأمور، لقد دعت فنزويلا إلى انتخابات، لكنها لم تكن ديمقراطية قبلها، وهي أقل ديمقراطية بكثير بعدها.

دعوات تظاهر

في الأثناء، دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى التظاهر مجدداً في 28 سبتمبر رفضاً لإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة، وللمطالبة بالاعتراف بفوز مرشحها. وكتبت ماتشادو على وسائل التواصل الاجتماعي: في 28 سبتمبر سنرفع أصواتنا حتى يعترف العالم بإدموندو غونزاليس رئيساً لفنزويلا، ويدرك مادورو أنه راحل.