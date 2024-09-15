روسيا وأوكرانيا.. قصف صواريخ ومسيّرات

شهد مسرح الحرب بين روسيا وأوكرانيا تطورات ميدانية غلب عليها الصواريخ وتبادل الهجمات المسيّرة في أكثر من جبهة، وفيما شكت كييف من معاناتها خسائر كبيرة بسبب البطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية، شددت لندن على أن الغرب لن يخضع للترهيب الروسي بشن حرب شاملة مع حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون محليون، إن شخصين قتلا في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية على البحر الأسود. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إنها أسقطت 10 من أصل 14 طائرة مسيرة وواحداً من الصواريخ الثلاثة التي أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما أصابت البقية ضواحي أوديسا.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وحتى يوم الأحد فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية، دون حدوث أي أضرار بسبب الحطام المتساقط. كما قالت إن طائرة مسيرة أوكرانية أخرى أسقطت صباح الأحد فوق منطقة ريازان الغربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي سبع مقاطعات روسية، خلال الليلة قبل الماضية. وقالت الوزارة: تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة: دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وكالوجا وروستوف. إلى ذلك، أسفرت ضربة روسية، أمس، على بوكروفسك شرق أوكرانيا، عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات المحلية. كما أصابت ضربة جوية روسية، مبنى سكنياً في خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وجاء في منشور لرئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف على منصة تلغرام: تفيد معلوماتنا بجرح 33 من سكان المبنى.

شكوى

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده تعاني من خسائر كبيرة نظراً للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على نحو ملائم. وأضاف زيلينسكي: الوضع في الشرق صعب للغاية، نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة، لذا فأنت تخسر الكثير من الناس.. تخسر الناس لأنهم ليسوا في مركبات مسلحة ليس لديهم مدفعية، ليس لديهم قذائف مدفعية. ولفت زيلينسكي، إلى أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء شديد.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الغرب لن يخضع للترهيب بسبب تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشن حرب شاملة مع حلف شمال الأطلسي في حال تم إعطاء الإذن لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب العمق الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن لامي القول، إن المحادثات مستمرة مع الولايات المتحدة والحلفاء بشأن إعطاء كييف الإذن باستخدام صواريخ من طراز ستورم شادو، من المملكة المتحدة، لضرب القواعد الجوية الروسية والمواقع العسكرية التي تستخدم لشن الهجمات على أوكرانيا. وقال لامي، إن هناك الكثير من التهويل من جانب بوتين، ولكن لا يمكن أن ننحرف عن المسار بسبب فاشي إمبريالي.. يرغب في دخول الدول كيفما شاء.