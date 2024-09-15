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هجوم صاروخي.. وإسرائيل تتوعد الحوثيين بـ «ثمن باهظ»

9/15/2024 7:14:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تطور ميداني نوعي، شن الحوثيون في اليمن هجوماً على إسرائيل بصاروخ فرط صوتي، لم تتمكن الدفاعات الإسرائيلية من اعتراضه، فيما توعدت تل أبيب الحوثيين بدفع ثمن باهظ. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن صاروخاً أطلق من اليمن، سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، في عملية تبناها الحوثيون، تجدد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، في خضم الحرب في غزة. وأفاد الجيش الإسرائيلي، بإطلاق صاروخ أرض - أرض من جهة الشرق، سقط في منطقة مفتوحة، مشيراً في بيان ثانٍ إلى أن الصاروخ أطلق من اليمن.

وأضاف: دوي الانفجارات التي سمعت ناتج من صواريخ اعتراض.. نتيجة عملية الاعتراض، لا تزال قيد الفحص. وبعد الإعلان عن سقوط الصاروخ، شاهد مصورون لوكالة الصحافة الفرنسية، رجال إطفاء يكافحون حريقاً قرب اللد، وزجاجاً محطماً في محطة للقطارات في موديعين.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، سقوط صاروخ اعتراضي شرقي تل أبيب. وأوضحت في بيان، أن عناصر الشرطة في منطقة شفيلا يعملون على عزل مكان تحطم صاروخ اعتراضي، ويقومون بالبحث عن بقايا صاروخ اعتراضي إضافية، لإزالة تهديد آخر للعامة بدون وقوع إصابات.

وأكد الحوثيون إطلاقهم صاروخاً فرط صوتي على هدف عسكري إسرائيلي. وقال الحوثيون: نفّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية، استهدفت من خلالها هدفاً عسكرياً في منطقة يافا، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي، دفاعات إسرائيل أخفقت في اعتراضه والتصدي له، مشيرين إلى أن الصاروخ الفرط صوتي، قطع مسافة تقدر بـ 2040 كم، في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

وعيد

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الحوثيين، بدفع ثمن باهظ، بعد تبنيهم شن الهجوم. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته: أطلق الحوثيون صاروخ أرض - أرض من اليمن على أراضينا.. ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمناً باهظاً لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا، أدعو من يحتاج إلى تذكير بهذا الشأن، لزيارة ميناء الحديدة.

استهداف

إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها استهدفت هدفاً في حيفا بإسرائيل، بواسطة الطيران المسير. وأوضحت الفصائل في بيان، أنه استمراراً لمقاومة إسرائيل ونصرة أهل غزة، استهدف عناصرنا صباح الأحد، هدفاً في حيفا، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة.

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