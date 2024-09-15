حرب غزة.. موقف أمريكا وكنف اليوم التالي

غداة إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها خريطة اليوم التالي لحرب غزة، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدا الموقف الفلسطيني أكثر تمسكاً، بما يتوافق والأولوية الأهم لسكان غزة، من خلال الإصرار على مقترح 2 يوليو، طبقاً للخطة الأمريكية لوقف الحرب، التي باتت تقف على خط العام الأول، مخلفة دماراً واسعاً.

وإذ يعود ملف مفاوضات هدنة غزة إلى الواجهة، بعد المطبات والعراقيل التي وقعت فيها، يقدم الفلسطينيون أنفسهم بعنوان: نحن قلنا كلمتنا، وجاهزون للحل من الغد، بانتظار أن تقول أمريكا هي الأخرى كلمتها، من خلال الضغط على إسرائيل.

ويبدو الارتقاء الأكبر في الموقف الأمريكي، مرهوناً إلى حد كبير بالسباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، فيما لا تزال غزة على حزام النار، وأمامها مفترق طرق، تتشابك فيه اعتبارات كلفة الحرب الشاملة التي تنسج خلف خطوط النار، وقديمها الجديد جبهة إسرائيل - لبنان.

ووفق مراقبين، فإن الأكثر تعبيراً عما يعد لليوم التالي للحرب، يتمثل في الكشف عن الحل الجاهز، الذي روجت له واشنطن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع مسار مزدوج، يسقط الحل على جبهة لبنان، إلا أن هناك ما يضع واشنطن نفسها على ضفتي نقيض، من خلال إظهار الدعم والإسناد لإسرائيل في حربها على غزة، ما يجعلها تتمادى في قتل المدنيين وتدمير منازلهم واستهداف خيامهم، دون الانصياع لضوابط الخطة الأمريكية، أو يعطي جرعة أمل للمفاوضات السياسية، ما يجعل سقوف الحل تنخفض، بدلاً من الارتفاع.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن الأبواب لم تغلق أمام محطة الحسم لوقف الحرب، والتوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل للأسرى، مشيراً إلى تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل، فضلاً عن عوامل أخرى سياسية واقتصادية وأمنية ضاغطة، إلا أن إسرائيل اعتادت على قطع الطرق على أي مبادرة للتسوية السياسية، ووضع العصي في دواليبها، على حد قوله.

ذر رماد

بدوره، يشير الباحث والمحلل السياسي، سليمان بشارات، إلى أن الرد الفلسطيني للوسطاء بشأن الاتفاق، وجاهزية الفلسطينيين للتعاطي الإيجابي مع أي مبادرة سياسية، بعد إجراء التعديل اللازم لبعض البنود والمقترحات، وضع الكرة في ملعب أمريكا، التي لطالما اتهمت الجانب الفلسطيني بتعطيل الاتفاق، فيما المطلوب من واشنطن ممارسة الضغط على إسرائيل، لإكمال الدور المطلوب منها في هذا الاتجاه. ويضيف: كالعادة، لا يؤتمن جانب إسرائيل في أي فرصة لإنهاء الحرب، ولا يوجد لهجة أمريكية قوية تجاهها، بل إن التصريحات الأمريكية حيال التهدئة لا تخرج في مجملها عن محاولات لذر الرماد في العيون، والمناورة الدبلوماسية، والاستهلاك الإعلامي، على وقع السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض.

قفل ومفتاح

ويلفت مراقبون إلى أن الإدارة الأمريكية هي من يمسك بالقفل والمفتاح في حرب غزة، لكنها تغرق مبادراتها السياسية بمناورات إعلامية، وإعادة تدوير وساطتها، بما يتلاءم واللعب على الكلام.

وما بين عاصفة طواحين الانتخابات في واشنطن، ومطحنة الحرب في غزة، تبدو خطة الحل الأمريكية فاقدة للجاذبية في الأوساط السياسية، وعليه، سيظل الفلسطينيون ينتظرون هبوطاً آمناً للحل السياسي على مدرج غزة، ينقلها من موازين الحرب الضروس، إلى كنف اليوم التالي، لكن وفق الوقائع والمعطيات على الأرض، يشتم مراقبون رائحة البارود، إذ ما زالت الأصابع الإسرائيلية على الزناد.