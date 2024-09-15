أطفال غزة.. سنتان بلا تعليم

في التاسع من سبتمبر، بدأ العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية، باستثناء قطاع غزة، حيث لا تزال الحرب مستمرة منذ أحد عشر شهراً.

وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((اليونيسيف))، ينضم طلاب الصف الأول الابتدائي إلى 625 ألف طفل حرموا بالفعل من سنة دراسية كاملة، وهم مع استمرار الصراع، يواجهون خطراً كبيراً في أن يمضوا سنة ثانية من دون تعليم.

وخلال الحرب، تعرض ما يقارب من 70 % من الأونروا للقصف، وبعضها تعرضت للقصف عدة مرات. وقد تم تسوية بعضها بالأرض، وتضرر العديد منها بشدة، وهي الآن بحاجة إلى إعادة إعمار أو إعادة تأهيل كبيرة لكي تعود للعمل مرة أخرى. وقبل الحرب كانت الأونروا توفر التعليم لـما مجموعه 300 ألف صبي وفتاة في مدارس الوكالة.

ومع انهيار البنية التحتية التعليمية في القطاع تحت القصف يرسل بعض أهالي غزة أبناءهم إلى خيام مدرسية تحاكي المدارس، لتلقي تعليمهم، مجاناً أو مقابل مبلغ زهيد.

ويقول عمار عمار، المدير الإقليمي للإعلام والمناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليونيسيف، إن التقديرات تشير إلى أن ((حوالي 93 في المئة من المباني المدرسية قد تعرضت لبعض الأضرار، وأن 84 في المئة منها، تتطلب إعادة بناء بشكل كامل أو ترميماً كبيراً)).

من الطبيعي أن يشعر الطلبة بالضيق، إذ يشعرون أنهم حتى في الخيام المدرسية، وفي طريق الذهاب والعودة، ليسوا في أمان أو بمعزل عن القصف، كما أنهم لا يمارسون طقوس الذهاب إلى المدارس كما اعتادوا عليها، فلا زي مدرسي ولا أحذية رياضية ولا قرطاسية مكتملة.

حرمان من التعليم

ووفقاً لتأكيدات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور لقناة الـ((بي بي سي)) فإن 630 ألف طالب في القطاع حرموا من حقهم في التعليم في المدارس على مدار عام دراسي، بالإضافة إلى 78 ألف طالب في الجامعات.

كما حُرم 39 ألف طالب من أداء امتحان الثانوية العامة، العام المنصرم.

ويضيف الخضور، إن ((الوزارة مضطرة لدمج عامين دراسيين))، مضيفاً: ((لقد فقد الطلاب 150 يوماً من الدراسة، ولن نستطيع تعويضها كلها، وسنركز على المواد الأساسية فقط)).

في هذا السياق يقول عمار عمار إن ((برامج اليونيسيف التعليمية في الأراضي الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية بنسبة 88 في المئة))، موضحاً أنه يجب أن يتم إيجاد طرق لاستئناف التعليم وإعادة بناء المدارس لتوفير الاستقرار، الذي يحتاج إليه الجيل القادم في غزة.

منظمة اليونيسيف وشركاؤها أقاموا 12 مساحة تعليمية لتوفير فرص التعليم لأكثر من 17 ألف طفل في المنطقة الوسطى للقطاع. كما أن جامعات ومدارس الضفة الغربية دشنت روابط عبر شبكة الإنترنت، سيسجل عبرها الطلاب داخل غزة، للدراسة عن بعد، وفقاً للخضور، حيث تطوع أساتذة ومدرسون فلسطينيون في الضفة لتعليم طلاب غزة عن بعد.