غزة.. الحياة القاسية في وجه القتل والدمار

تقترب حرب غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر من العام الماضي من إقفال الصفحة السنوية الأولى، لكن صفحات المآسي التي فتحت لا يمكن إقفالها، ربما لعشرات أو مئات السنين. قطاع غزة صغير المساحة، والأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض، تعرض لحرب وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومحكمة لاهاي بـ((حرب إبادة))، مع كل ما ترتب عليها من دمار غير مسبوق في كل ما له علاقة بالبنية التحتية، من دون أن نغفل أن إسرائيل أيضاً تكبدت خسائر بشرية واقتصادية، لم تعتد عليها.

ولأنه لا يوجد ما هو أغلى من الإنسان فإن الحديث عن خسائر الحروب لا بد أن يبدأ بالخسائر البشرية. وأعظم خسارة يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر هي الخسارة البشرية، وحيث إن عدداً كبيراً من الضحايا أطفال كانوا سيصبحون فتياناً فإن خسارتهم تعني خسارة تضرب الأجيال القادمة.

حتى يوم أمس 15 سبتمبر بلغ عدد من قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41206 فلسطينيين، وعدد المصابين إلى 95337 فلسطينياً. هذا مع الإشارة إلى أن أكثر من 10 آلاف لا يزالون تحت الركام لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمعرضين للموت، بسبب الأمراض والأوبئة والجوع وانعدام فرص العلاج الملائم.

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة حتى أول مايو من العام الحالي فإن 5 في المئة من سكان القطاع غزة قتلتهم قوات الاحتلال أو أصيبوا خلال أشكال الاستهداف المتنوعة.

كما تتضمن الخسائر البشرية النتائج المترتبة على تدمير المدارس والجامعات، وهو ما يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل في سن التعليم من حقهم في الحصول على التعليم الملائم، ومن المرجح أن نرى في غزة جيلاً جديداً ترتفع فيه نسبة غير المتعلمين، جنباً إلى جنب مع التشوهات السامية الناتجة عن ارتفاع معدل قتل الأطفال والنساء.

وعلى مستوى الخسائر في رأس المال المادي بدءاً من المرافق العامة والبنية الأساسية، حتى كل مكونات الإنتاج السلعي والخدمي، فإن ما يتعرض له القطاع من خسائر بسبب حرب الإبادة يفوق كل ما تعرض له منذ عام 1948، وإقامة إسرائيل.

إصلاح الدمار

ويقدر خبراء الأمم المتحدة فإن إصلاح الدمار، الذي تعرض له القطاع قد يحتاج إلى ما يقرب من 20 عاماً، مع الأخذ بالاعتبار أن الحرب على غزة بدأت، بينما لم تكن نتائج دمار الحروب السابقة قد تم مسح آثارها بعد، وأن نسبة الدمار في البنية الأساسية والاقتصادية والمساكن الآن تصل إلى حوالي 88 في المئة.

وتقدر منظمات الأمم المتحدة أنه في حال استمرار الحرب إلى نهاية العام الحالي فإن الاقتصاد الفلسطيني سيخسر ما يعادل 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع نسبة الخسارة في قطاع البناء والتشييد إلى 75.5 في المئة.

تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي ذكر أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.

وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأسبوع الماضي، أنه في غزة توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر، وسويت أحياء بكاملها بالأرض، ودمرت مجتمعات ومدن. وتسببت الحرب ((بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل))، وأضاف أن ((الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام)).

وتقول منظمة أوكسفام في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، إن مدينة غزة فقدت تقريباً كل قدرتها على إنتاج المياه، إذ تعرض 88 في المئة من آبار المياه بها، و100 في المئة من محطات تحلية المياه لأضرار أو تدمير.

معاناة اقتصادية

انعكست مأساوية الحرب على المدنيين الفلسطينيين من الناحية الاقتصادية على نحو مذهل، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 39 في المئة لتتجاوز 60 في المئة، وانخفض الاستهلاك العائلي للطبقة المتوسطة الدخل بنسبة تقترب من 40 في المئة. كما هبطت قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى قاع الفقر، ويقدر الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 1.9 مليون نسمة، بنسبة تصل إلى 82 في المئة من عدد سكان غزة، ما يتطابق تقريباً مع عدد النازحين الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة، تنعدم فيها وسائل الحياة الضرورية وتعاني نقصاً حاداً في الغذاء، وخدمات الرعاية الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وتقدر منظمات الأمم المتحدة أن مؤشرات التنمية البشرية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية قد تدهورت كلها بسبب الحرب، وتراجعت بما يقرب من 20 عاماً في غزة، وما يتراوح بين 13 إلى 16 عاماً في الضفة.

يقول مؤتمر التجارة والتنمية ((أونكتاد)) التابع للأمم المتحدة في تقرير أصدره بجنيف في 12 سبتمبر، إنه بحلول نهاية العام الحالي يكون قد تم تدمير ما بين 80 % إلى 96 % من الأصول الزراعية في غزة.

يضيف: إن الدمار لحق بشكل كبير أيضاً بالقطاع الخاص، حيث تضررت أو دمرت 82 % من الشركات وهي المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، فيما استمر الضرر الذي لحق بالقاعدة الإنتاجية في التفاقم مع استمرار الحرب. يفيد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 81 % في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22 % للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 كان اقتصاد غزة قد انكمش إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

ويؤكد أن الوضع في غزة مريع بشكل خاص، وذلك مع فقدان ثلثي الوظائف عما قبل الحرب، مشيراً إلى أن ظروف سوق العمل في الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ أيضاً، حيث أفادت 96 % من الشركات بانخفاض نشاطها، و42.1 % خفضت قوتها العاملة، حيث فقد ما يصل إلى 306 آلاف فلسطيني وظائفهم، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة من 12.9 % قبل الحرب إلى 32 %، وبلغت الخسارة في دخل العمل اليومي حوالي 25.5 مليون دولار.

من ناحية أخرى يؤكد التقرير أن الضفة الغربية في الوقت نفسه تشهد تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق، وذلك على خلفية عوامل مثل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وهدم المباني الفلسطينية وزيادة هجمات المستوطنين.

ويشير إلى أن التأثير شمل جميع أنحاء الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث عانت التجارة والسياحة والنقل من تراجع كبير، ونتيجة لذلك توقفت 80 % من الشركات في البلدة القديمة بالقدس الشرقية عن العمل جزئياً أو كلياً.