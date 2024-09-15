«ويتيكس» 2024 يبحث أحدث تقنيات الأمن السيبراني

تبحث الدورة السادسة والعشرون من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس))، أحدث تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني، وتشهد مشاركة نوعية من الشركات المتخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والاستدامة والمياه والمباني الخضراء والشبكة الذكية والمركبات الكهربائية وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)): ((بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاقه، بات ((ويتيكس)) منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بالتوجهات والمجالات العالمية، التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً. ويدعم المعرض المكانة الرائدة، التي تتبوأها دولة الإمارات في الأمن السيبراني)).

وأضاف معاليه: ((انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتقدم التكنولوجي الكبير، الذي تشهده إمارة دبي والعالم، يواكب المعرض الحاجة الماسة لكل جوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ((ESG))، ويعمل على تحفيز الابتكار في الفضاء الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتوفير الحماية المتكاملة والاستباقية ضد مخاطر الأمن الإلكتروني)).

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: ((إن معرض ((ويتيكس)) أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا)).

ولفت الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة ((هيتاشي إنرجي)) إلى أن ((ويتيكس)) 2024 تطور على مر السنين، ورسخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول، وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة مثل التغير المناخي. وأضاف مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة ((إس إيه بي)) في دولة الإمارات: ((يوفر بالنسبة لنا معرض ((ويتيكس)) في دورته السادسة والعشرين منصة حيوية لعرض ابتكاراتنا)). وأعرب تي. مادهافا داز، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، عن فخره بالتعاون المستمر مع معرض ((ويتيكس)) خلال السنوات العديدة الماضية باعتباره منصة متميزة في المنطقة قدمت الفرصة لعرض أحدث الابتكارات.

وقال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات: ((نهدف من خلال هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة)).