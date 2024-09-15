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شرطة دبي تتابع مراحل الخطة الاستشرافية لمركز استشراف المستقبل

9/15/2024 7:14:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، على مراحل تنفيذ الخطة الاستشرافية 2023 - 2040 لمركز استشراف المستقبل، والتي تتضمن تصميم مستقبل شرطة دبي ودعم وتوجيه صناعة القرارات لتحقيق الاستدامة المستقبلية للأمن، وضمان جاهزية الشرطة لمواجهة التحديات المستقبلية.

واستمع اللواء أحمد رفيع إلى شرح حول التوجهات والأهداف الاستراتيجية للخطة، والتي تضمنت تعزيز قدرات الجاهزية والاستعداد للمستقبل، وتصنيف مركز استشراف المستقبل على الساحة العالمية، ونشر الوعي والثقافة المؤسسية والتفكير المستقبلي لتعزيز قدرات الجاهزية المستقبلية للقوة، وتطوير الدراسات والتقارير المتخصصة لدعم منظومة البحث العلمي، وتصميم المستقبل من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والسيناريوهات الاستباقية لتطوير قدرات الاستجابة المبكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك خلال تفقد مركز استشراف المستقبل ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عمر خليفة سلطان بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء أحمد رفيع على أهم مؤشرات القياس في شرطة دبي، التي تضمنت مؤشر الجاهزية المستقبلية في شرطة دبي، ودليل الجاهزية المستقبلية للإدارات العامة ومراكز الشرطة والنتائج المحققة في ذلك، بالإضافة للمصنفات الفكرية التي حصل عليها مركز استشراف المستقبل، والتي بلغ عددها 13 مصنفاً فكرياً، ومن ضمنها منهجية استشراف المستقبل، الرؤية المستقبلية لشرطة دبي، دليل التخطيط بالسيناريوهات، مصفوفة التوجهات المستقبلية لشرطة دبي، خارطة الطريق لاستشراف العمل الأمني، وغيرها من المصنفات الأخرى.

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