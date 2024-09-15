500 مرض وراثي تبحثها فحوصات ما قبل الزواج.. والتطبيق إلزامي أول أكتوبر

أكد الدكتور أحمد العوضي نائب أول الرئيس للشؤون المجتمعية والحكومية، مدير برنامج الجينوم الإماراتي تطبيق الاختبار الجيني كجزء أساسي من برنامج فحوصات ما قبل الزواج، لجميع المواطنين المقبلين على الزواج، بدءاً من 1 أكتوبر المقبل، حيث تتضمن فحوصات ما قبل الزواج، أكثر من 500 مرض وراثي، بالإضافة للبرامج الأخرى المنبثقة، كبرنامج الفحص الجيني التشخيصي السريري عند الضرورة بمعرفة الطبيب المعالج، وبرنامج المسح الجيني الشامل عن الأمراض الوراثية للمواليد حديثي الولادة، لتحقيق أهداف مستقبلية، تتضمن في الأدوية وتطويرها، وتطبيق الهندسة الوراثية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي استضافها مجلس الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، حيث أشار الدكتور أحمد العوضي إلى جمع 655 ألف عينة من مختلف المراحل العمرية للمواطنين والمواطنات، منذ انطلاق البرنامج في 2021، بالتعاون مع أكثر من 700 جهة حكومية وخاصة، وبمشاركة مختلف الجهات التعليمية في الدولة والجامعات ((والعمل جارٍ للوصول إلى تسجيل مليون عينة في البرنامج خلال المرحلة القادمة)).

وأكد العوضي في الجلسة التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن ((الجينوم الإماراتي)) أكبر برنامج جينوم سكاني في العالم، من حيث حجم العينة والثورة العلمية المستخدمة المدعمة بالجيلين الثاني والثالث، مؤكداً حرص البرنامج على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل العينات التي يتم جمعها من المواطنين، بمختلف المراحل العمرية. وأشار إلى أن جميع البيانات محمية، بفضل برنامج حماية البيانات الإماراتي، من خلال تشفير جميع البيانات الشخصية للمسجلين في البرنامج، مؤكداً أهمية البرنامج في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية للأجيال الحاضرة والقادمة، وترسيخ تفوق الإمارات وريادتها في أحد أهم علوم الحياة، وهو علم الجينات، الذي يعوّل عليه العالم للحد من الأمراض الوراثية، وغيرها من الأمراض المزمنة والأوبئة.

وأشار إلى أن فحوصات البرنامج كشفت عن 25 ألف جين موروث من الأجداد جيلاً بعد جيل، بالإضافة لدور البرنامج في بحث مسببات الأمراض الوراثية، وإتاحة الفرصة للبحث العلمي لإيجاد الخطط العلاجية، بهدف خلق مجتمع صحي.

وأضاف العوضي: نجح البرنامج في جمع 655 ألف عينة، من خلال 100 موقع ثابت في مختلف المستشفيات والعيادات على مستوى الدولة، ويأتي ذلك في ظل الثقة الكاملة بين الشعب والحكومة، بالإجراءات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، لافتاً إلى أن الحصول على العينة لا يستغرق أكثر من 3 دقائق، من عملية التسجيل وحتى الخروج من المركز، أما بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، يتم أخذ مسحتين من باطن الفم.

اختلاف

وقال العوضي: ((قد تبدو فحوصات الجينوم والـ ((دي إن إيه)) متشابهة، لكن هناك اختلافات رئيسة بينهما، حيث إن فحوصات الحمض النووي تركز على أجزاء محددة منه أو طفرات معينة، بينما فحوصات الجينوم توفر صورة شاملة لكامل الـ ((دي إن إيه)) في الكائن الحي))، لافتاً إلى أن الحمض النووي هو المادة الوراثية الموجودة في جميع خلايا الكائنات الحية، يحتوي على المعلومات اللازمة لتطوير وتشغيل الكائنات الحية، أما فحوصات الجينوم، هو كامل مجموعة الحمض النووي التي تحتوي على كل المعلومات الوراثية لجينوم الإنسان، سواء الأجزاء المشفرة أو غير المشفرة، ولذلك تكون فحوصات الجينوم أكثر شمولاً، للبحث عن مسببات الأمراض والطفرات الجينية، حيث تتكون الخلية من 40 – 60 تريليون خلية.

وأشار إلى المجهود المتواصل لفريق البرنامج، بمواجهته لتحديات عبر الانتشار الواسع والمكثف لتقديم 750 ورشة تعريفية، وزيارة 1035 موقعاً على مستوى الدولة، بالإضافة لتقديم 100 ورشة توعوية للأسر، لأماكن العمل، إضافة للزيارات المنزلية، والتي سبقها خطط توعوية وتطبيقية لاستهداف جمع مليون عينة جينية، داعياً المواطنين والمواطنات إلى المسارعة في التسجيل بالبرنامج، وهو اختياري، بهدف الوصول إلى جمع مليون عينة.

تطوير

من جهته ، أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أهمية برنامج ((الجينوم الإماراتي))، الذي يسهم كل مواطن مشارك فيه بإثراء البيانات الطبية، وتسريع وتيرة تطوير تطبيقات الرعاية الصحية الشخصية الدقيقة، خاصة أن جميع بيانات المشاركين تخضع للحماية، ومشفرة وفقاً لبيانات الحماية الإماراتية، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الصحة والرعاية الطبية ومجالات البحث العلمي اهتماماً خاصاً، ضمن الأولويات الاستراتيجية لمسيرة تطوير القطاعات الحيوية.