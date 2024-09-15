لطيفة بنت محمد: نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرته العطرة

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالقيم المستلهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم التي غيرت التاريخ وأسست للمستقبل.

وقالت سموها عبر حسابها في منصة «إكس» أمس: «في مولد خير البشرية حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرة عطرة غيرت التاريخ وأسست للمستقبل».