لطيفة بنت محمد: نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرته العطرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالقيم المستلهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم التي غيرت التاريخ وأسست للمستقبل.
وقالت سموها عبر حسابها في منصة «إكس» أمس: «في مولد خير البشرية حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرة عطرة غيرت التاريخ وأسست للمستقبل».
MENAFN15092024000110011019ID1108676188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.