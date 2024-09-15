عبدالله بن بيّه يهنئ القيادة بالمولد النبوي الشريف

رفع معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وذكر أن المولد النبوي فاتحة فصل من فصول التاريخ لا بمعناه الزمني فحسب، بل بمعناه الكوني والروحي، ((إنه بداية الهداية لمليارات من البشر كان الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم سبباً في هدايتهم إلى توحيد الخالق والرحمة بالخلق، إنه ميلاد الرحمة ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين))، وميلاد الأخلاق ((وإنك لعلى خلق عظيم)).

ودعا العلامة عبدالله بن بيّه بهذه المناسبة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ورحمته بالناس وإحسانه إليهم والسعي للارتقاء إلى أخلاق هذه الرحمة اقتداء به عليه السلام، لنجسدها في وجودنا ووجداننا وفي علاقاتنا مع أنفسنا ومع من حولنا من أهل وأقارب وجيران، بل مع الناس أجمعين.

وأشار إلى أن الإنسانية جمعاء في حاجة ماسة إلى التعرف عليه، والاقتداء به والتمثل بأخلاقه وشمائله المحمدية؛ أخلاق الرحمة والصدق والكرم، أخلاق الإيثار والأمانة والعدل.

ولفت إلى أن البشرية اليوم وهي تواجه تحديات وجودية تحتاج إلى قدوة حسنة وبوصلة أخلاقية ترشدها وتهديها السبيل، سبيل النجاة والنجاح والخلاص والفلاح، وليس أحسن ولا أمثل من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجهاً ومرشداً فهي أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً.