تحت رعاية «أم الإمارات».. «منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» 10 أكتوبر

ينطلق منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، 10 أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويركز منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، بشكل خاص على الأطفال واليافعين والأسر، ويهدف إلى إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الإمارات، ودعم اعتماد النهج المجتمعي لتعزيز الوعي وتوفير الدعم وطرح حلول فعالة لهذه القضايا.

وأعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلاق فعاليات أسبوع الصحة النفسية، الذي يستمر حتى 19 سبتمبر الحالي، في إطار برنامج المنتدى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، ندوة مخصصة لموظفي وزارة الداخلية بعنوان ((التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل)) تستضيفها الوزارة يوم 17 سبتمبر، ويتحدث فيها العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، والدكتور خليفة علي السويدي المستشار التربوي والنفسي، وأحمد عبد الكريم بامسلّم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشارية الطب النفسي، ويديرها الإعلامي فيصل بن حريز المر، من قناة ((سكاي نيوز عربية)).

وتتناول الندوة، مجموعة من المحاور في مقدمتها التحديات النفسية للرجل في دوره كزوج وأب، وتأثير المشاعر المكبوتة والضغوطات على الصحة النفسية، والتعامل مع الضغوط النفسية والخلافات الاجتماعية والأسرية، بالإضافة إلى مسألة تعزيز تماسك الأسرة والدعم النفسي للرجل، وتوازن العمل والحياة الشخصية، وتقدم نصائح عملية للحضور لتحقيق توازن أفضل.

وبدأت فعاليات الأسبوع، بفعالية لأفراد الجمهور حملت عنوان ((من الاكتشاف إلى الشفاء))، استضافها فرع دائرة التنمية الأسرية في مركز مدينة زايد المجتمعي في الظفرة، وتحدث فيها الدكتور ناصر الزبيدي، اختصاصي الطب النفسي في سكينة للصحة النفسية والرفاهية ـ صحة، والرائد صالح الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات لدى شرطة أبوظبي، وأدارها إبراهيم الحوسني نائب رئيس مجلس شباب الظفرة.

وتناولت الجلسة العديد من المحاور تضمنت ((من الإجهاد والضغوط اليومية إلى الإدمان كوسيلة للهروب))، و((التغيرات الحياتية الكبرى.. نقطة تحول))، و((تأثير المخدرات على الدماغ، العلاقة بين تعاطي المخدرات واضطرابات المزاج والقلق))، و((الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية))، و((الآثار النفسية للإدمان بأنواعه))، و((العلاج بين التدخل الطبي ومجموعات الدعم الأسري)).

وفي إطار أنشطة الأسبوع، عقدت جلسة مفتوحة في مدينة العين، استضافها بيت محمد بن خليفة، تحت عنوان ((الصحة النفسية بين الواقع والمخفي))، تحدث فيها كل من مريم بخيت، اختصاصية نفسية في إدارة الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية، والدكتورة حوراء السجواني، مديرة قسم الإدمان في سكينة للصحة النفسية والرفاهية ((صحة))، وأدارتها الكاتبة والإعلامية الدكتورة أمل الحليان مؤسس ورئيس صوت الوطن للاستشارات والدراسات الإعلامية.

جلسة

وتناولت الجلسة محاور عدة شملت الصحة النفسية وأثرها في الحياة اليومية، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والعوامل الوراثية والبيئية المؤثرة على الصحة النفسية، وتأثير الضغوط الحياتية والعمل على الحالة النفسية، وآثار العصر الرقمي على الصحة النفسية، ودور الأسرة والمجتمع في دعم الصحة النفسية.

وستقام في ختام فعاليات الأسبوع، يومي 18 و19 سبتمبر، دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للصحة النفسية.