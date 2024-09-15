نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحوسني والفلاسي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور أحمد إبراهيم الحوسني بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة أحمد راشد بن هويدي الفلاسي.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبها الأمن والسعادة والاستقرار.

حضر حفل الاستقبال جمع من المدعوين وأقارب العروسين في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية بأبوظبي.