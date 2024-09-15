نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحوسني والفلاسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الدكتور أحمد إبراهيم الحوسني بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة أحمد راشد بن هويدي الفلاسي.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبها الأمن والسعادة والاستقرار.
حضر حفل الاستقبال جمع من المدعوين وأقارب العروسين في مجلس الهواشم بمنطقة الباهية بأبوظبي.
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