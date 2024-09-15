303 مراكز للطفولة المبكرة في دبي

حققت مراكز الطفولة المبكرة في دبي نمواً سنوياً بنسبة 10.6 % خلال العام الدراسي الجاري 2024 - 2025، حيث تم افتتاح 29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ليصل إجمالي عدد المراكز في دبي إلى 303 مراكز، مقارنة بـ 274 مركزاً العام الماضي.

ويعد منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في قطاع الطفولة المبكرة بدبي، يليه منهاج مونتيسوري، ثم المنهاج الأمريكي، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة.

وتستقبل مراكز الطفولة المبكرة في دبي أكثر من 27 ألف طفل وتطبق 16 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين العربية والإنجليزية والفرنسية، ولغات إضافية منها الصينية، والروسية، والإسبانية، والسويدية.

تقرير

وكشف تقرير صادر مؤخراً عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن 69 % من الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، وما يقارب من 80 % من الأطفال يحضرون إلى مراكز الطفولة المبكرة في دبي 5 أيام في الأسبوع، وتضم مراكز الطفولة المبكرة أكثر من 1700 معلمة، و2500 مساعدة معلمة.

وتوفر الهيئة لأولياء الأمور خدمة البحث عن مراكز الطفولة المبكرة في دبي بحسب الموقع الجغرافي من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوفر على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة إضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، مؤكدة أن مرحلة الطفولة المبكرة تشكل الأساس الرئيسي في بناء شخصية الأطفال وتطوير مهاراتهم في مراحل عمرية مبكرة.