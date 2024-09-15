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منصور بن محمد: الرسول محمد سراج منير لكل خير

9/15/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي، وقال ((النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان سراجاً منيراً لكل خير، وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين)).

وكتب سموه على حسابه في منصة ((إكس))، أمس: ((نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان سراجاً منيراً لكل خير وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين.. في ذكرى مولده، نسأل الله أن يعم الخير والسلام)).

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