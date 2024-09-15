منصور بن محمد: الرسول محمد سراج منير لكل خير

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي، وقال ((النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان سراجاً منيراً لكل خير، وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين)).
وكتب سموه على حسابه في منصة ((إكس))، أمس: ((نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان سراجاً منيراً لكل خير وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين.. في ذكرى مولده، نسأل الله أن يعم الخير والسلام)).
MENAFN15092024000110011019ID1108676182
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.