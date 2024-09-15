طحنون بن زايد يهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم السلام والازدهار سائر بلاد العالم.

ودوّن سموه عبر حسابه على منصة ((إكس)) أمس: ((نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يعم السلام والازدهار سائر بلاد العالم)).