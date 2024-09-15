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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للمنطقة والعالم بالسلام والاستقرار والأمان

9/15/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيين الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته، واتباع هداه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي في «إكس» أمس: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا).. في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».

تدوينة
ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه في منصة «إكس»: «ولد الهدى فالكائنات ضياءُ.. وفم الزمان تبسمٌ وثناءُ».
وأضاف سموه: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر، نور الأرض، شفيع الناس، رحمة الله للعالمين».

خير
وأرفق سموه بالتدوينة مقطع فيديو لنشيد من كلمات سموه بعنوان «نبي السلام»، مضيفاً سموه: «نسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم ونحن في خير وسعادة، ببركة الصلاة عليه، ومحبته، واتباع هداه».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستحضار خُلق وصفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية، داعياً الله عز وجل أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع. ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «في ذكرى مولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، نستحضر خلقه العظيم وصفاته الكريمة وقيم الخير والرحمة التي حملتها رسالته الخالدة إلى الإنسانية.. وبهذه المناسبة أدعو الله تعالى أن يعم الخير والأمان والسلام على الأمة الإسلامية والعالم أجمع».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: في ذكرى مولد خير الأنام نستلهم من أخلاق الرسول وسيرته منهجاً وطريقاً مكتوم بن محمد: نستحضر في ذكرى المولد النبوي سيرة أعظم البشر الذي رسّخ قيم الرحمة والتسامح والعدل في الحضارة الإسلامية أحمد بن محمد مباركاً بمناسبة المولد النبوي: نستذكر السيرة العطرة لخير البشر الرحمة المهداة

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