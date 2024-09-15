Monday, 16 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خدمات الملاعب

9/15/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬ } ‭ ‬شدّني‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عدنان‭ ‬درجال‭ ‬وهو‭ ‬يوجه‭ ‬مدير‭ ‬إحدى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالعراق‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ (‬نصف‭ ‬مليون‭) ‬علبة‭ ‬ماء‭ ‬للجماهير‭ ‬تُوزع‭ (‬بيعا‭) ‬خارج‭ ‬مدرجات‭ ‬الملعب،‭ ‬ويكون‭ ‬الجمهور‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسهولة،‭ ‬وطبعا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي؛‭ ‬تلافيا‭ ‬لعطش‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬تجلس‭ ‬ساعات‭ ‬لمتابعة‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭.‬


} ‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬للرئيس‭ ‬درجال‭ ‬تحاشيّا‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العراق‭ ‬وعمان‭ ‬باستاد‭ ‬البصرة؛‭ ‬ومعاناة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ (‬العطش‭) ‬لقلة‭ ‬المياه‭ ‬وارتفاع‭ ‬الحرارة،‭ ‬وما‭ ‬رآه‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬بالكويت‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ (‬الكويت‭ ‬والعراق‭) ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬مياه‭ (‬شرب‭) ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬غضبها‭ ‬لأنها‭ ‬جلست‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مياه؛‭ ‬فأعلنت‭ ‬غضبها‭ ‬وأطاحت‭ ‬بإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭!‬


} ‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تكُن‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬واليابان‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني؛‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بنسبة‭ ‬أقل،‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تحبس‭ ‬الجماهير‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬منظم‭ ‬ولساعات؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬مرافق‭ ‬تسمح‭ ‬فيها‭ ‬ببيع‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬والمياه‭ ‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬داخل‭ ‬نطاق‭ ‬الاستاد‭ ‬وفي‭ ‬المسار‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬المدرجات‭.‬


} وهذا‭ ‬الخطأ‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملاعب‭ ‬حديثة‭ ‬الانشاء؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬مواصفات‭ ‬يطلبها‭ (‬فيفا‭) ‬وتتبعه‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬لإقامة‭ ‬المباريات‭ ‬الجماهيرية؛‭ ‬كطرق‭ ‬الدخول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابواب‭ ‬مرقمه‭ ‬وتذاكر‭ ‬اليكترونية‭ ‬تمرّ‭ ‬بها‭ ‬الجماهير‭ ‬لمقاعد‭ ‬مرقمة؛‭ ‬بحسب‭ ‬الدرجات‭ ‬المُحددة‭ ‬للملعب؛‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬السلامة‭!‬


} ‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التنظيم‭ ‬عشوائيّا‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بدأت‭ ‬تنظم‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬العالميّة‭ ‬والقارية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الامور،‭ ‬بتهيئة‭ ‬المنظمين‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬لتلاشي‭ ‬أي‭ ‬أخطاء؛‭ ‬حتى‭ ‬المباريات‭ ‬مجانية‭ ‬الدخول‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬تذاكر‭ ‬مُرقمة؛‭ ‬وهذا‭ ‬يُرسي‭ (‬الأمن‭) ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬ويحفظها‭ ‬من‭ ‬شغب‭ ‬الملاعب‭!‬


} ‭ ‬برأيي‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬سيجر‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بعد‭ ‬بمعايير‭ ‬الملاعب‭ ‬الدولية‭ ‬لتتلافى‭ ‬النواقص‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يطولها‭ (‬ضغط‭) ‬جماهيري‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬استقالاتها‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬للاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬وأيضا‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تطولها‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية،‭ ‬وفوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجماهير؛‭ ‬لأنه‭ ‬يُفترض‭ ‬أيضا‭ ‬ألّا‭ ‬تجلس‭ ‬خلف‭ ‬أسوار‭ ‬حديدية‭!‬

MENAFN15092024000055011008ID1108676176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث