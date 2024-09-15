خدمات الملاعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





} ‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬للرئيس‭ ‬درجال‭ ‬تحاشيّا‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬العراق‭ ‬وعمان‭ ‬باستاد‭ ‬البصرة؛‭ ‬ومعاناة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ (‬العطش‭) ‬لقلة‭ ‬المياه‭ ‬وارتفاع‭ ‬الحرارة،‭ ‬وما‭ ‬رآه‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬بالكويت‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ (‬الكويت‭ ‬والعراق‭) ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬مياه‭ (‬شرب‭) ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬غضبها‭ ‬لأنها‭ ‬جلست‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مياه؛‭ ‬فأعلنت‭ ‬غضبها‭ ‬وأطاحت‭ ‬بإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭!‬





} ‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تكُن‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬واليابان‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني؛‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬بنسبة‭ ‬أقل،‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تحبس‭ ‬الجماهير‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وبشكل‭ ‬غير‭ ‬منظم‭ ‬ولساعات؛‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬مرافق‭ ‬تسمح‭ ‬فيها‭ ‬ببيع‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬والمياه‭ ‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬داخل‭ ‬نطاق‭ ‬الاستاد‭ ‬وفي‭ ‬المسار‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬المدرجات‭.‬





} وهذا‭ ‬الخطأ‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الملاعب‭ ‬حديثة‭ ‬الانشاء؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬مواصفات‭ ‬يطلبها‭ (‬فيفا‭) ‬وتتبعه‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬لإقامة‭ ‬المباريات‭ ‬الجماهيرية؛‭ ‬كطرق‭ ‬الدخول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابواب‭ ‬مرقمه‭ ‬وتذاكر‭ ‬اليكترونية‭ ‬تمرّ‭ ‬بها‭ ‬الجماهير‭ ‬لمقاعد‭ ‬مرقمة؛‭ ‬بحسب‭ ‬الدرجات‭ ‬المُحددة‭ ‬للملعب؛‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬السلامة‭!‬





} ‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التنظيم‭ ‬عشوائيّا‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بدأت‭ ‬تنظم‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬العالميّة‭ ‬والقارية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الامور،‭ ‬بتهيئة‭ ‬المنظمين‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬لتلاشي‭ ‬أي‭ ‬أخطاء؛‭ ‬حتى‭ ‬المباريات‭ ‬مجانية‭ ‬الدخول‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬تذاكر‭ ‬مُرقمة؛‭ ‬وهذا‭ ‬يُرسي‭ (‬الأمن‭) ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬ويحفظها‭ ‬من‭ ‬شغب‭ ‬الملاعب‭!‬





} ‭ ‬برأيي‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬سيجر‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بعد‭ ‬بمعايير‭ ‬الملاعب‭ ‬الدولية‭ ‬لتتلافى‭ ‬النواقص‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يطولها‭ (‬ضغط‭) ‬جماهيري‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬استقالاتها‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬للاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم؛‭ ‬وأيضا‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تطولها‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية،‭ ‬وفوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجماهير؛‭ ‬لأنه‭ ‬يُفترض‭ ‬أيضا‭ ‬ألّا‭ ‬تجلس‭ ‬خلف‭ ‬أسوار‭ ‬حديدية‭!‬