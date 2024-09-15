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الأمن المعنوي

9/15/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬جلسة‭ ‬جمعتني‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصديقات‭ ‬راحت‭ ‬إحداهن‭ ‬تحكي‭ ‬قصة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬ابنتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقتها‭ ‬الائتمانية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬على‭ ‬النت‭ ‬بمبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬عنها‭ ‬شيئا،‭ ‬حيث‭ ‬اكتشفت‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬النقال‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬باتت‭ ‬تتكرر‭ ‬بصورة‭ ‬مفزعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وسيتواصل‭ ‬حدوثها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬عصر‭ ‬انتشار‭ ‬البرمجيات‭ ‬الخبيثة‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتزايد‭ ‬للتقنيات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وهي‭ ‬تستهدف‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬عبر‭ ‬طرق‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬التصيد‭ ‬الاحتيالي‭ ‬والتثبيت‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للبرامج‭ ‬الضارة‭ ‬وتشفير‭ ‬البيانات‭ ‬بالفيروسات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجتها‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دفع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لقراصنة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬فادحة،‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬المتواضع‭ ‬هو‭ ‬تلك‭ ‬الخسائر‭ ‬المعنوية‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسمعة‭ ‬وبالتشهير‭ ‬وبالافتراءات‭ ‬وبالتلفيقات‭ ‬التي‭ ‬يدفع‭ ‬البعض‭ ‬ثمنها‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬النفسية‭ ‬والعصبية‭.‬

مؤخرا‭ ‬توقع‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬لشركة‭ ‬مارش‭ ‬ماكلينان‭ ‬ومجموعة‭ ‬زيوريخ‭ ‬للتأمين‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكلفة‭ ‬العالمية‭ ‬للجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬8‭.‬5‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬أمن‭ ‬إلكتروني‭ ‬كارثية‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدفوعات‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ ‬بلغت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬يفوق‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬يستخدمون‭ ‬أساليب‭ ‬متطورة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لاختراق‭ ‬الأنظمة‭ ‬واستغلال‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬

وشدد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ردم‭ ‬فجوة‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رأب‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬المخاطر‭ ‬والتأمين‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قدرات‭ ‬خارقة،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬خبرات‭ ‬تقنية‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬البساطة‭ ‬والسهولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزايد‭ ‬استخدام‭ ‬الهجمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للأدوات‭ ‬المتطورة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاجرامي‭ ‬الافتراضي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وانقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الابتكار‭ ‬المتواصل‭ ‬للاحتيال‭ ‬بات‭ ‬الأمن‭ ‬المادي‭ ‬صعب‭ ‬المنال،‭ ‬والأصعب‭ ‬منه‭ ‬الأمن‭ ‬المعنوي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬نشرا‭ ‬أوسع‭ ‬لما‭ ‬يعرف‭ ‬بالثقافة‭ ‬السيبرانية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬ولو‭ ‬متواضعة‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬الإلكتروني‭. ‬

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