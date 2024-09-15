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جمعية المحامين.. واليوم العالمي للقانون

9/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬احتفلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬القضائية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ووزارات‭ ‬العدل‭ ‬ووزارات‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬وهيئات‭ ‬الإفتاء‭ ‬والتشريع،‭ ‬وجمعيات‭ ‬المحامين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقانون‮»‬‭.. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية‭ ‬لإبراز‭ ‬منظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقانون‭ ‬لدى‭ ‬الدول،‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬حماية‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وفي‭ ‬ترسيخ‭ ‬العدالة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احتفلت‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬بعض‭ ‬الفعاليات‭ ‬المجتمعية‭ ‬لنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية،‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬تبادر‭ ‬جمعيات‭ ‬المحامين‭ ‬بتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬المجانية‭ ‬للجمهور،‭ ‬ومساعدة‭ ‬غير‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬المحامين،‭ ‬وتفتح‭ ‬باب‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتدئين‭.‬

جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬الكويتية‭ ‬احتفت‭ ‬بتلك‭ ‬المناسبة،‭ ‬ولها‭ ‬نشاط‭ ‬مجتمعي‭ ‬واسع،‭ ‬وأذكر‭ ‬أنها‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬بلا‭ ‬ورق‮»‬،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬داخل‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الكويتي،‭ ‬والخروج‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬البدائل‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الرقمنة‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لدينا‭ ‬مؤسسات‭ ‬قضائية،‭ ‬دستورية‭ ‬قانونية،‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬والإجلال،‭ ‬والتقدير‭ ‬العظيم،‭ ‬والاستقلالية‭ ‬التامة،‭ ‬ولدينا‭ ‬تجربة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬الرقمنة‭ ‬القضائية،‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتحول‭ ‬الالكتروني،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬لديها‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرائدة،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬العريقة‭ ‬لديها‭ ‬مسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬واستثمارها‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقانون‭.‬

جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬مثلا‮»‬‭ ‬اكتفت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬بوست‮»‬‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الالكتروني‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬فلم‭ ‬تشر‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة،‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬أي‭ ‬فعالية،‭ ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬أو‭ ‬تصريح،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬نشر‭ ‬رسوم‭ ‬بيانية‭ ‬تكشف‭ ‬حجم‭ ‬التشريعات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

حتى‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بادرت‭ ‬بتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬المحامين،‭ ‬وتطوير‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة،‭ ‬وهو‭ ‬البرنامج‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينل‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬أهدافه‭ ‬ونتائجه‭ ‬المثمرة‭ ‬بعد،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مسودة‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية‭.‬

أبسط‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬هو‭ ‬تدشين‭ ‬منصة‭ ‬للمحامين‭ ‬وتخصصاتهم،‭ ‬حتى‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‭ ‬والوصول‭ ‬إليها،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬خدماتها،‭ ‬وهي‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬الكويتية‭ ‬ولقيت‭ ‬التفاعل‭ ‬المجتمعي‭ ‬هناك‭.‬

جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬كليات‭ ‬القانون‭ ‬عندنا،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬الخريجين‭ ‬وتوظيفهم،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬الجمعية،‭ ‬بجانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهنة‭. ‬

عموما‭.. ‬مناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للقانون‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لإبراز‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.. ‬ونتمنى‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬أو‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.. ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير‭.‬

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