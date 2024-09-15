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تحية لماليزيا وشعبها

9/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هذه‭ ‬تحية‭ ‬واجبة‭ ‬لماليزيا‭ ‬وشعبها‭ ‬العظيم‭.‬

السبب‭ ‬تقرير‭ ‬قرأته‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الشعب‭ ‬الماليزي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لنصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وللتوعية‭ ‬بالقضية‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭: ‬‮«‬الجزيرة‭ ‬نت‮»‬‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسات‭ ‬شعبية‭ ‬وجهات‭ ‬عدة‭ ‬ماليزية‭ ‬أطلقت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإبداعية‭ ‬المتنوعة‭ ‬لنصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتوعية‭ ‬المستمرة‭ ‬بها؛‭ ‬لإبقائها‭ ‬حيّة‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬الماليزي‭ ‬العادي‭ ‬وللحفاظ‭ ‬على‭ ‬زخم‭ ‬الدعم‭ ‬الشعبي‭.‬

التقرير‭ ‬يتحدث‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬مبادرات‭ ‬كبرى‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭:‬

المبادرة‭ ‬الأولى،‭ ‬أطلقتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬زوس‮»‬‭ ‬للقهوة‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مليون‭ ‬كوب‭ ‬قهوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

يقول‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬ارتجالية‭ ‬وفردية‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مشاعر‭ ‬عامة،‭ ‬وارتأت‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬تحويل‭ ‬المبادرات‭ ‬الفردية‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬توعية،‭ ‬وانضمت‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الماليزي‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬مابيم‮»‬‭.‬

والهدف‭ ‬هو‭ ‬إبقاء‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬يومي‭ ‬مع‭ ‬القضية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬‮«‬استمتع‭ ‬بقهوتك‭ ‬وتضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أضيفت‭ ‬خانة‭ ‬فارغة‭ ‬على‭ ‬إسورة‭ ‬الكوب‭ ‬بجانب‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكتابة‭ ‬ملاحظة‭ ‬أو‭ ‬توقيع‭. ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬التضامن‭.‬

هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لاقت‭ ‬تجاوبا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬الماليزيين‭ ‬والأجانب‭ ‬أيضا‭.‬

المبادرة‭ ‬الثانية‭: ‬أطلقتها‭ ‬سيدات‭ ‬ماليزيات‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬السير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يدعون‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬التضامن‭ ‬بمجموعات‭ ‬صغيرة‭ ‬تعتمر‭ ‬الكوفية‭ ‬وترفع‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وتجوب‭ ‬بشكل‭ ‬صامت‭ ‬حي‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬كوالالمبور،‭ ‬الذي‭ ‬يؤمه‭ ‬كثيرٌ‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬والمحليين‭.‬

لكن‭ ‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬أصبحت‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬مساء‭ ‬كل‭ ‬سبت،‭ ‬لتشكل‭ ‬مسيرة‭ ‬تضامن‭ ‬أسبوعية‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتحولت‭ ‬فكرة‭ ‬المسير‭ ‬الهادئ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬تضم‭ ‬المئات‭. ‬وانتقلت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬ماليزية‭ ‬أخرى‭.‬

المبادرة‭ ‬الثالثة‭: ‬أطلقتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إكرام‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬اتفقت‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تشيري‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خيمة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬سيارة‭ ‬يبيعها‭ ‬فرع‭ ‬الشركة‭. ‬وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬إن‭ ‬الفكرة‭ ‬‮«‬تذكّر‭ ‬المشتري‭ ‬أثناء‭ ‬فرحته‭ ‬بتسلم‭ ‬سيارته‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إخوة‭ ‬له‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‮»‬‭.‬

المبادرة‭ ‬الرابعة‭: ‬أطلقها‭ ‬اتحاد‭ ‬مساجد‭ ‬ماليزيا‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مساجد‭ ‬ماليزيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحرير‭ ‬الأقصى‭ ‬وفلسطين‮»‬‭. ‬وعقدت‭ ‬الحملة‭ ‬مؤتمرا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬حريق‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنور‭ ‬إبراهيم‭ ‬وشخصيات‭ ‬سياسية‭ ‬وعامة‭.‬

كما‭ ‬نرى،‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الشعب‭ ‬الماليزي‭ ‬هي‭ ‬مبادرات‭ ‬إبداعية‭ ‬مبتكرة‭.‬

وكما‭ ‬ذكرت،‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬هو‭ ‬أولا،‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬الماليزيين‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لأبشع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بلا‭ ‬توقف‭.‬

والهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬إبقاء‭ ‬الوعي‭ ‬الشعبي‭ ‬العام‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حيًّا،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬الماليزية‭ ‬الحازم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وتأييد‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬دعما‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين‭ ‬وتوعية‭ ‬بها‭.‬

الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬بادرت‭ ‬بالفعل‭ ‬بالتضامن‭ ‬العملي‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬خطوات‭ ‬كثيرة‭ ‬كان‭ ‬أهمها‭ ‬المقاطعة‭ ‬الشعبية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها،‭ ‬وهي‭ ‬المقاطعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭.‬

كما‭ ‬نقول‭ ‬باستمرار‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬سوف‭ ‬تطول‭. ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬معركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬معركة‭ ‬كل‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭.‬

لهذا،‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬الحاسمة‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الوعي‭ ‬بالقضية‭ ‬بكل‭ ‬أبعادها‭ ‬حاضرا‭ ‬دوما‭ ‬وخصوصا‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬العربية‭ ‬الجديدة‭.‬

هذه‭ ‬مسؤولية‭ ‬تتحملها‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأيضا‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭. ‬وما‭ ‬فعلته‭ ‬المؤسسات‭ ‬الماليزية‭ ‬بالمبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفعله‭.‬

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