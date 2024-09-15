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مصر.. تصادم قطارين في الزقازيق

9/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬حادث‭ ‬تصادم‭ ‬قطارين‭ ‬عند‭ ‬مدينة‭ ‬الزقازيق‭ ‬بمحافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬40‭ ‬شخصا‭. ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مصرية‭ ‬إن‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬هرعت‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭. ‬وأوضح‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬المصري‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬استجابت‭ ‬مديرية‭ ‬الصحة‭ ‬بمحافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬للحادث،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬20‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬لنقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬القريبة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬توافدوا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬لمحاولة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمصابين‭. ‬وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬المصرية‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬اصطدام‭ ‬قطار‭ ‬الركاب‭ ‬المتجه‭ ‬من‭ ‬الزقازيق‭ ‬إلى‭ ‬الاسماعيلية‭ ‬بقطار‭ ‬الركاب‭ ‬الآخر‭ ‬المتجه‭ ‬من‭ ‬المنصورة‭ ‬إلى‭ ‬الزقازيق‭ ‬عند‭ ‬بلوك‭ ‬5‭ ‬بمدينة‭ ‬الزقازيق‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬تحرك‭ ‬فريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والنقل‭ ‬ورئيس‭ ‬وقيادات‭ ‬السكة‭ ‬الحديد‭ ‬باتجاه‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬‮«‬ووجه‭ ‬الوزير‭ ‬بالدفع‭ ‬بمعدات‭ ‬الطوارئ‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بالسكة‭ ‬الحديد‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬

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