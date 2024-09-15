مصر.. تصادم قطارين في الزقازيق
التاريخ
9/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت وزارة الصحة المصرية يوم السبت إن حادث تصادم قطارين عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 شخصا. وقالت وسائل إعلام مصرية إن سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث. وأوضح موقع «المصري اليوم» أنه على الفور استجابت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية للحادث، حيث تم إرسال 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وأضاف أن عددا كبيرا من الأهالي توافدوا إلى موقع الحادث لمحاولة تقديم المساعدة للمصابين. وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية وقوع حادث اصطدام قطار الركاب المتجه من الزقازيق إلى الاسماعيلية بقطار الركاب الآخر المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق. وقالت في بيان إنه على الفور تحرك فريق مكون من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث، «ووجه الوزير بالدفع بمعدات الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث».
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