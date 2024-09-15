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الإكثار من الماء.. هل يساعد على ترطيب جسمك؟

9/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعد‭ ‬ترطيب‭ ‬الجسم‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يؤكده‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية،‭ ‬مع‭ ‬تصحيح‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬الشائعة‭ ‬حول‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭. ‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬ Indian ‭ ‬ Express ،‭ ‬يشير‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النصيحة‭ ‬الشائعة‭ ‬بشرب‭ ‬ثمانية‭ ‬أكواب‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬يوميًا‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬صحيحة‭ ‬للجميع،‭ ‬فالجسم‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬متى‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الماء؛‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬إشارات‭ ‬العطش‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬الطبيعية‭ ‬للجسم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬احتياجاته‭ ‬من‭ ‬السوائل‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الترطيب،‭ ‬منها‭: ‬مستوى‭ ‬النشاط؛‭ ‬فالأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬يتعرضون‭ ‬لدرجات‭ ‬حرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬يتعرقون‭ ‬أكثر؛‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الماء‭ ‬لتعويض‭ ‬السوائل‭ ‬المفقودة‭. ‬والعمر؛‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬بالعطش‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متكرر؛‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬مراقبة‭ ‬إضافية‭ ‬لترطيبهم‭. ‬والحالات‭ ‬الطبية؛‭ ‬فهناك‭ ‬حالات‭ ‬صحية‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬الكلى‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬احتياجات‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬السوائل،‭ ‬ويُفضل‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭. ‬ويشدد‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬الإلكتروليتات‮»‬‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬السوائل‭ ‬بالجسم،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التعرق‭ ‬المفرط‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬تعويض‭ ‬المعادن‭ ‬المفقودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬مشروبات‭ ‬أو‭ ‬أطعمة‭ ‬غنية‭ ‬بالإلكتروليتات‭. ‬وبينما‭ ‬يعد‭ ‬الجفاف‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬شائعا،‭ ‬حذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الترطيب‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضًا‭ ‬خطرًا؛‭ ‬فالاستهلاك‭ ‬المفرط‭ ‬للماء‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الإلكتروليتات؛‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬اختلالات‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬ووظائف‭ ‬الجسم‭ ‬الأخرى‭.‬

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