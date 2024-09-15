لماذا يستيقظ الكثيرون في الساعة الـ3 صباحا كل ليلة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬توقيت‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬صباحا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشار‭ ‬إليه‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬السحر‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الاسم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬المخيفة‭ ‬التي‭ ‬تعطل‭ ‬نومك،‭ ‬بل‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الجاني‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬شيئا‭ ‬أكثر‭ ‬دنيوية،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬مرتبطا‭ ‬بأنشطتك‭ ‬الليلية‭ ‬وأنماط‭ ‬نومك‭.‬

تقنيات‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬النوم‭ ‬

بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬ليلا

وكشف‭ ‬أخصائي‭ ‬النوم‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ MattressNextDay ،‭ ‬مارتن‭ ‬سيلي،‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬الليلي‭ ‬المتكرر‭ ‬لدى‭ ‬البعض،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬إيقاف‭ ‬هذه‭ ‬الاضطرابات‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬صباحا‭ ‬مرتبط‭ ‬بالتغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬لدورات‭ ‬النوم،‭ ‬وكيف‭ ‬يتفاعل‭ ‬الدماغ‭ ‬مع‭ ‬إشارات‭ ‬معينة‭.‬

وينقسم‭ ‬نومنا‭ ‬إلى‭ ‬دورات‭ ‬مدتها‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريبا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النوم‭ ‬الخفيف‭ ‬والنوم‭ ‬العميق‭ ‬ونوم‭ ‬حركة‭ ‬العين‭ ‬السريعة،‭ ‬المرحلة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأحلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الذاكرة‭.‬

وأثناء‭ ‬نوم‭ ‬الليل‭ ‬النموذجي‭ ‬نمر‭ ‬بأربع‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬دورات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭. ‬وتعد‭ ‬الانتقالات‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المراحل‭ ‬نقاطا‭ ‬طبيعية‭ ‬للاستيقاظ،‭ ‬لكننا‭ ‬عادة‭ ‬لا‭ ‬نتذكر‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬لأنها‭ ‬تدوم‭ ‬من‭ ‬بضع‭ ‬ثوان‭ ‬إلى‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬لاحظت‭ ‬أنك‭ ‬مستيقظ‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬محدد،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬السحر‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬روتين‭ ‬وقت‭ ‬النوم‭ ‬الخاص‭ ‬بك‭ ‬هو‭ ‬السبب‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬عادة‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الحمام‭ ‬أو‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هاتفك‭ ‬عند‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬روتين‭ ‬نومك،‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬التوقف‭ ‬عنها‭ ‬فورا‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الفراش‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬جسمك‭ ‬إلى‭ ‬إيقاظك‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬معينة،‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬المنبه‭.‬

الوقت‭ ‬المثالي‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم

ويبدو‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬دماغك‭ ‬ينشئ‭ ‬نمطا،‭ ‬مثل‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬مساء‭ ‬والاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3:30‭ ‬صباحا‭. ‬وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يتعرف‭ ‬دماغك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬فقد‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬اتباعه،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصباح‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الوعي‭ ‬بالوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستيقظ‭ ‬فيه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬توقعا‭ ‬نفسيا‭. ‬وإذا‭ ‬لاحظت‭ ‬أنك‭ ‬تستيقظ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬04‭ ‬صباحا‭ ‬عدة‭ ‬ليال‭ ‬متتالية‭ ‬فقد‭ ‬تتوقع‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بالضبط‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬ولمنع‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬المبكر‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭ ‬تجنب‭ ‬الاستلقاء‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬حيث‭ ‬يقترح‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬السرير‭ ‬أثناء‭ ‬محاولة‭ ‬النوم‭ ‬وعدم‭ ‬النجاح‭ ‬قد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬المشكلة‭.‬

ويحدث‭ ‬هذا‭ ‬لأنك‭ ‬قد‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬سريرك‭ ‬بالتوتر‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬بانتظام‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يوصي‭ ‬الخبراء‭ ‬بالنهوض‭ ‬أو‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬الغرف‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬مريح،‭ ‬مثل‭ ‬قراءة‭ ‬كتاب،‭ ‬ولكن‭ ‬حاول‭ ‬تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬هاتفك،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يجعلك‭ ‬تشعر‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬اليقظة‭.‬