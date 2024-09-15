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العلاج المناعي يثبت مزاياه بمواجهة عدد متزايد من السرطانات

9/15/2024 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يثبت‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي،‭ ‬أحد‭ ‬التطورات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬السرطان‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فوائده‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬السرطانية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬‮«‬السرطان‭ ‬الثلاثي‭ ‬السلبي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬شكل‭ ‬خطير‭ ‬ومقاوم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬

واجتمع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المتخصصين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانية،‭ ‬لحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬إسمو‮»‬‭ ‬ Esmo ‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لطب‭ ‬الأورام،‭ ‬وهو‭ ‬اجتماع‭ ‬كبير‭ ‬مخصص‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان،‭ ‬حيث‭ ‬سلطوا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬العلاجية‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬‮«‬ثورية‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يعد‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الخلية‭ ‬السرطانية‭ ‬نفسها،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬للمريض‭ ‬لجعله‭ ‬يحارب‭ ‬الأورام‭. ‬

في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬إسمو‮»‬،‭ ‬يسلط‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصون‭ ‬والباحثون‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬أظهر‭ ‬نتائج‭ ‬واعدة‭ ‬لسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬والجلد‭ (‬الورم‭ ‬الميلانيني‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬تحسين‭ ‬فرص‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأورام‭ ‬الأخرى‭. ‬

وهذه‭ ‬الحال،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬مع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬السلبي‭ ‬الثلاثي،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬عدواني‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ويصيب‭ ‬حوالي‭ ‬9000‭ ‬امرأة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬غالبا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة‭. ‬

وتصعب‭ ‬معالجة‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬وخصوصا‭ ‬لكونه‭ ‬لا‭ ‬يتجاوب‭ ‬مع‭ ‬جرعات‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭ ‬أو‭ ‬البروجسترون،‭ ‬وهو‭ ‬أساس‭ ‬العلاجات‭ ‬الأخرى‭ ‬الشائعة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬وهو‭ ‬مزيج‭ ‬يجري‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬وبعدها،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬فرص‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬السرطان‭ ‬السلبي‭ ‬الثلاثي،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬تُنشر‭ ‬الأحد‭. ‬

وبحسب‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬كان‭ ‬معدل‭ ‬البقاء‭ ‬الإجمالي‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬التالية‭ ‬يبلغ‭ ‬86 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي،‭ ‬و81 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العلاج‭ ‬الوهمي‭. ‬

يدل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬العلاج‭ ‬المناعي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬زيادة‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬فرنسوا‭ ‬كليمان‭ ‬بيدار،‭ ‬طبيب‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وعندما‭ ‬يعطى‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة،‭ ‬تكون‭ ‬فرص‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬بالكامل‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬أكبر‭. ‬

وقال‭ ‬طبيب‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬غوستاف‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬باريس‭ ‬بنجامان‭ ‬بيس‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬الآن‭ ‬تكرارا‭ ‬أقل‭ ‬للإصابات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العلاجات،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأورام‮»‬‭. ‬

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