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رحيل إلياس خوري أحد أبرز الأدباء المدافعين عن القضية الفلسطينية

9/15/2024 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬الكاتب‭ ‬والناقد‭ ‬الأدبي‭ ‬والأكاديمي‭ ‬اللبناني‭ ‬الياس‭ ‬خوري‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬76‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬قدم‭ ‬خلالها‭ ‬إنتاجات‭ ‬أدبية‭ ‬غزيرة‭ ‬حظيت‭ ‬بتقدير‭ ‬عالمي‭ ‬واسع‭ ‬وأصبح‭ ‬عبرها‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المفكرين‭ ‬المناصرين‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأفاد‭ ‬مقربون‭ ‬من‭ ‬الاديب‭ ‬والصحفي‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬أيام‭ ‬حياته،‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬خوري‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬سنة‭ ‬1948،‭ ‬توفي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬جراء‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬استدعت‭ ‬مكوثه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬للمعالجة‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭. ‬

وبدأ‭ ‬إلياس‭ ‬خوري‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬عائلة‭ ‬مسيحية‭ ‬أرثوذكسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأشرفية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالقراءة‭ ‬منذ‭ ‬الصغر،‭ ‬وتأثر‭ ‬خصوصا‭ ‬بأعمال‭ ‬الروائي‭ ‬اللبناني‭ ‬جرجي‭ ‬زيدان‭ ‬وروايات‭ ‬من‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‭ ‬والروسي‭ ‬الكلاسيكي‭. ‬

وأظهر‭ ‬خوري‭ ‬منذ‭ ‬شبابه‭ ‬تأييدا‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وكان‭ ‬مؤيدا‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مقر‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للبنان‭ ‬عام‭ ‬1982‭. ‬

ويزخر‭ ‬رصيده‭ ‬الأدبي‭ ‬بأعمال‭ ‬كثيرة‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬موضوعات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬الذاكرة‭ ‬والحرب‭ ‬والمنفى،‭ ‬وقد‭ ‬تُرجمت‭ ‬إلى‭ ‬لغات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬الفرنسية‭ ‬والإنكليزية‭ ‬والألمانية‭ ‬والعبرية‭ ‬والإسبانية‭. ‬

ومن‭ ‬مؤلفاته‭ ‬‮«‬الوجوه‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬و«رائحة‭ ‬الصابون‮»‬‭ ‬و«أبواب‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬و«مجمع‭ ‬الأسرار‮»‬‭ ‬و«رحلة‭ ‬غاندي‭ ‬الصغير‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬أشهر‭ ‬رواياته‭ ‬هي‭ ‬‮«‬باب‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬سنة‭ ‬1998،‭ ‬وتتمحور‭ ‬حول‭ ‬نكبة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ورحيلهم‭ ‬القسري‭ ‬عن‭ ‬أراضيهم‭ ‬أثناء‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬وقد‭ ‬حُوّلت‭ ‬هذه‭ ‬الرواية‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬سينمائي‭ ‬بتوقيع‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬يسري‭ ‬نصرالله‭. ‬

حتى‭ ‬أن‭ ‬ناشطين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬شيدوا‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬مخيما‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬باب‭ ‬الشمس‮»‬‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬خاصة‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬لفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬توسع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستوطنات‭ ‬وعمليات‭ ‬الإخلاء‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وعمل‭ ‬الياس‭ ‬خوري‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬السلك‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬إذ‭ ‬درّس‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬واوروبية،‭ ‬وكان‭ ‬أستاذا‭ ‬زائرا‭ ‬للأدب‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬والأدب‭ ‬المقارن‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬2006‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تناولها‭ ‬في‭ ‬روايات‭ ‬عدة،‭ ‬تطرق‭ ‬خوري‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬اللبنانية‭ (‬1975‭ - ‬1990‭) ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أعماله،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الجبل‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬

ونال‭ ‬خوري‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الطويلة‭ ‬جوائز‭ ‬عربية‭ ‬وعالمية‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬جائزة‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬العويس‭ ‬سنة‭ ‬2007‭. ‬كما‭ ‬له‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬النقدية‭ ‬والمجموعات‭ ‬القصصية‭ ‬المتنوعة‭. ‬

وكان‭ ‬لخوري‭ ‬أيضا‭ ‬تجربة‭ ‬صحفية‭ ‬طويلة،‭ ‬إذ‭ ‬ترأس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1975‭ ‬إلى‭ ‬1979‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شؤون‭ ‬فلسطينية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬محمود‭ ‬درويش‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬الكرمل‭ ‬من‭ ‬1981‭ ‬إلى‭ ‬1982،‭ ‬ومدير‭ ‬تحرير‭ ‬القسم‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬السفير‭ ‬من‭ ‬1983‭ ‬إلى‭ ‬1990‭. ‬

واستمر‭ ‬خوري‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬أيضا‭ ‬تحرير‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬لجريدة‭ ‬النهار‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬حتى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬حياته،‭ ‬رغم‭ ‬دخوله‭ ‬المستشفى‭ ‬ومعاناته‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬

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