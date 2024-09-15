رحيل إلياس خوري أحد أبرز الأدباء المدافعين عن القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توفي الكاتب والناقد الأدبي والأكاديمي اللبناني الياس خوري أمس عن 76 عاما، بعد مسيرة طويلة قدم خلالها إنتاجات أدبية غزيرة حظيت بتقدير عالمي واسع وأصبح عبرها أحد أبرز المفكرين المناصرين للقضية الفلسطينية.
وأفاد مقربون من الاديب والصحفي الذي استمر في الكتابة حتى آخر أيام حياته، وكالة فرانس برس بأن خوري المولود في بيروت سنة 1948، توفي صباح أمس بعد معاناة جراء مشكلات صحية في الأمعاء استدعت مكوثه في المستشفى للمعالجة أشهرا طويلة.
وبدأ إلياس خوري المولود في كنف عائلة مسيحية أرثوذكسية في منطقة الأشرفية في بيروت، الاهتمام بالقراءة منذ الصغر، وتأثر خصوصا بأعمال الروائي اللبناني جرجي زيدان وروايات من الأدب العربي والروسي الكلاسيكي.
وأظهر خوري منذ شبابه تأييدا للقضية الفلسطينية، وكان مؤيدا للمقاومة الفلسطينية عندما كان مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، قبل الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.
ويزخر رصيده الأدبي بأعمال كثيرة تناول فيها موضوعات متنوعة تشمل الذاكرة والحرب والمنفى، وقد تُرجمت إلى لغات عدة منها الفرنسية والإنكليزية والألمانية والعبرية والإسبانية.
ومن مؤلفاته «الوجوه البيضاء» و«رائحة الصابون» و«أبواب المدينة» و«مجمع الأسرار» و«رحلة غاندي الصغير».
لكن أشهر رواياته هي «باب الشمس» الصادرة سنة 1998، وتتمحور حول نكبة الفلسطينيين ورحيلهم القسري عن أراضيهم أثناء قيام إسرائيل عام 1948، وقد حُوّلت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي بتوقيع المخرج المصري يسري نصرالله.
حتى أن ناشطين فلسطينيين شيدوا سنة 2013 مخيما سموه «قرية باب الشمس» على أراض خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين، وذلك احتجاجاً على توسع إسرائيل في بناء مستوطنات وعمليات الإخلاء القسري في الضفة الغربية المحتلة.
وعمل الياس خوري أيضا في السلك الأكاديمي، إذ درّس في جامعات عدة في الولايات المتحدة ودول عربية واوروبية، وكان أستاذا زائرا للأدب العربي الحديث والأدب المقارن في جامعة نيويورك في 2006.
وإلى جانب القضية الفلسطينية التي تناولها في روايات عدة، تطرق خوري أيضا إلى الحرب اللبنانية (1975 - 1990) في العديد من أعماله، بينها «الجبل الصغير» في سبعينيات القرن العشرين.
ونال خوري خلال مسيرته الطويلة جوائز عربية وعالمية عدة، بينها جائزة سلطان بن علي العويس سنة 2007. كما له الكثير من الدراسات النقدية والمجموعات القصصية المتنوعة.
وكان لخوري أيضا تجربة صحفية طويلة، إذ ترأس خلال الفترة من 1975 إلى 1979 تحرير مجلة «شؤون فلسطينية» بالتعاون مع محمود درويش. كما كان مدير تحرير مجلة الكرمل من 1981 إلى 1982، ومدير تحرير القسم الثقافي في صحيفة السفير من 1983 إلى 1990.
واستمر خوري الذي ترأس أيضا تحرير الملحق الثقافي لجريدة النهار اللبنانية، في الكتابة حتى الأسابيع الاخيرة من حياته، رغم دخوله المستشفى ومعاناته مع المرض.
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